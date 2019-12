SW Wattenscheid 08 will mit Konstanz den Aufstieg schaffen

Für den Bezirksligisten SW Wattenscheid verlief die abgelaufene Hinserie mehr als zufriedenstellend: Das Team von SW-Coach Christian Möller überzeugte zuletzt mit einer Serie von zehn Spielen in Folge ohne Niederlage und zog mit nur zwei Zählern Rückstand auf Tabellenprimus SG Welper in die Winterpause ein.

Aktuell stellen die 08er mit 55 Treffern die beste Offensive und mit lediglich 22 Gegentreffern auch die beste Defensive der Liga. Besonders erfolgreich präsentierten sich die Wattenscheider auf ihrer heimischen Anlage. Acht Spiele und acht Siege, lediglich drei Gegentore kassierten die Schwarz-Weißen an der Dickebank.

Trainer Möller lobt den Charakter der Mannschaft

„Die Mannschaft hat unglaublich viel Charakter und Herz bewiesen. Ich weiß nicht, ob ich so etwas in meiner Karriere überhaupt schon einmal erlebt habe“, sagt Möller, dessen Team eigentlich nahtlos an die sehr erfolgreiche Rückrunde der vergangenen Saison anschließen konnte.

Mit wenigen Neuzugängen und lediglich einem Abgang startete die Möller-Elf zum Auftakt mit einem 4:0-Sieg über den VfB Günnigfeld. Zwar folgten ein Remis gegen Weitmar und bis zum achten Spieltag auch zwei Niederlagen (Welper/Heven) sowie ein Remis gegen Bommern, in der Folge ging es dann jedoch stetig bergauf. Lediglich eine Punkteteilung mussten die 08er noch „verkraften“ (Altenbochum).

„Extremer Kampf“ von SW Wattenscheid wird belohnt

Zuhause eine Macht, auch bei widrigen Bedingungen: SW Wattenscheid 08, hier mit Joshua Schroven am Ball im Spiel gegen den SC Weitmar 45 Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Meine Jungs haben einfach in fast allen Spielen extrem gekämpft. Das zeichnet das Team auch definitiv aus. Denn wenn die Leute kommen und uns sehen wollen, dann erwarte ich auch, dass die Jungs alles raushauen“, so Möller, dessen Mannschaft personell nahezu unverändert in die Rückserie starten wird. Verlassen hat die 08er kein Akteur und bisher ist auch kein Neuzugang zu verzeichnen. „Wir hatten schon ein paar Spieler hier sitzen. Die konnten auch alle sehr gut spielen, aber die müssen auch zur Mannschaft passen“, so der Coach.

Max Steegmann und Fabio Bien kehren 2020 zurück

Personell stärker als zuletzt werden die Schwarz-Weißen nach der Winterpause aber sicherlich auch ohne Neuzugänge sein: Immerhin stehen zum Saisonauftakt im Februar mit Max Steegmann und Fabio Bien, die beide wegen einiger Blessuren zuletzt mehrere Wochen pausieren mussten, zwei wichtige Spieler wieder zur Verfügung. Somit wird Wattenscheid voraussichtlich mit 19 Spielern, inklusive zwei Torhütern, in die Rückserie starten.„Natürlich wollen wir weiter dran bleiben und versuchen, am Ende der Saison auch ganz oben zu stehen“, spricht Möller das Selbstverständliche aus. Und sollten die 08er weiter so abliefern wie in der Hinrunde, dann wird eine Meisterfeier an der Dickebank auch immer wahrscheinlicher.

Solidaritätsaktion für Fans der SG Wattenscheid 09 kommt an

Vor wenigen Wochen machten die Wattenscheider zudem mit einer Solidaritätsaktion für die SG Wattenscheid 09 auf sich aufmerksam. Weil die SG ihr Regionalliga-Team zurückziehen musste, gab es für Mitglieder der SG 09 freien Eintritt bei Spielen von Wattenscheid 08 (wir berichteten). Die Aktion ist offensichtlich gut angekommen: „Zuletzt waren wirklich immer einige von den 09ern bei uns zu Gast. Das ist eine wirklich schöne Aktion von unserem Verein“, so Möller.