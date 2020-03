20 Jahre ist Natascha Chromik bereits beim TB Höntrop. Damit ist die 30-Jährige länger im Verein als manche ihrer Mitspielerinnen alt sind. „Die große Altersspanne bereichert uns eher, aber die Größe des Kaders stellt manchmal ein Problem dar“, sagt Chromik und mahnt zum Zusammenhalt und zur Empathie. Bei 16 Spielerinnen könne schnell mal die ein oder andere enttäuscht sein, wenn sie noch nicht mal zum Spieltagskader gehöre.

Chromik hat das am eigenen Leib erfahren. Die Zuspielerin war nach zweiwöchiger Krankheit erstmal außen vor. Im Derby gegen VfL Telstar II durfte sie zu ihrer Freude aber wieder durchspielen.

Viele lange Ballwechsel gegen den VfL Telstar II

Als einen Grund für den klaren Drei-Satz-Erfolg gegen den Stadtrivalen und Aufstiegskonkurrenten sah Trainer Sebastian Ritter unter anderem den breiten Kader. „Dazu haben wir das Fehlen von Telstars wichtiger Spielerin Katja Vogler ausgenutzt und gut über die Mitte angegriffen“, sagte er. „Zudem waren unsere Aufschläge stark.“

Im ersten Satz hatten die Höntroperinnen noch etwas Glück. Der Satz hätte auch gut zu Gunsten von Telstar II ausgehen können. Im folgenden Satz bekamen die Gastgeberinnen etwas Sicherheit in ihr Spiel und konnten sich damit im dritten Satz eine konstante Führung erarbeiten, die sie bis zum Ende halten konnten. „Es war eine anstrengende Partie“, sagte Chromik. „Es gab viele lange Ballwechsel.“

Der erstmalige Aufstieg in die Oberliga ist möglich

Drei Spiele vor Saisonende liegt Höntrop mit drei Punkten Vorsprung auf Telstar II und Schwerte II auf dem zweiten Platz. „Das ist eine komfortable Situation, die sich durch die guten Leistungen in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat“, sagte Ritter. Die kommende Partie gegen den Vierten Schwerte II in zwei Wochen sei wichtig und maßgeblich entscheidend für einen möglichen Aufstieg. Tabellenführer Gelsenkirchen hat den direkten Aufstieg bereits sicher.

Vorausgesetzt die Höntroperinnen würden die Relegation gewinnen und das erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Oberliga aufsteigen, würde Chromik das mit gemischten Gefühlen sehen. „Früher hatte ich noch mehr Ambitionen höher zu spielen, aber heute sehe ich auch den steigenden Zeitaufwand durch die weiteren Fahrten bei einem Aufstieg. Trotzdem wäre es natürlich auch eine tolle Möglichkeit für den Verein.“ Chromik weiß, dass man den vielen jungen talentierten Spielerinnen etwas bieten muss, um ihr Potential voll ausschöpfen zu können.

Chromik selbst will noch so lange wie möglich spielen. Volleyball ist schon seit ihrer Kindheit ihre große Leidenschaft. Ihre Eltern wollten sie zwar erst beim Tennis anmelden, aber sie wollte lieber einen Teamsport machen. Seitdem spielt sie Volleyball. In ihrer Laufbahn hat sie schon auf vielen Positionen gespielt. An der Position der Zuspielerin gefällt ihr aber, dass sie das Spiel steuern kann. „Zudem wird mir nachgesagt, dass ich viel Ruhe ausstrahle.“