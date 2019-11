Bochum. In der Volleyball-Oberliga gab es für die Teams von Telstar Bochum Licht und Schatten. Für das positive Ergebnis sorgte das Männerteam in Halle.

Oberliga Männer: SC Halle – Telstar Bochum 1:3. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit war die Partie der Telstar-Männer in der Volleyball-Oberliga nicht bereits nach drei Sätzen entschieden. In Halle konnte das Team um Spielertrainer Lukas Kastien mit 3:1 gewinnen.

„Die Vorzeichen waren gut“, so Kastien. „Wir hatten mehr Spieler als sonst und sogar eine Wechseloption.“ Im ersten Satz begannen die Bochumer allerdings fahrig. In den folgenden beiden Sätzen konnte Telstar sich aber jeweils früh einen Vorsprung erarbeiten. Einzig der vierte Satz war zwischenzeitlich etwas knapper. „Annahme, Zuspiel, Angriff und Block waren über das ganze Spiel gut“, sagte Kastien. „Die Aufschläge und Abwehr müssen wir noch verbessern. Wir sind aber auf einem guten Weg.“

Dementsprechend optimistisch blickt Kastien auf die kommende Partie gegen Tabellenführer Minden, der bis jetzt nur einen Satz verlor. Ihm sei aber nicht bange, da sie gegen gute Gegner besser spielen würden.

Sätze: 25:22, 21:25, 21:25, 22:25

Telstar: J. Kastien, L. Kastien, Wolff, Marinov, Schlombs, Thomas, Ochs, Jurgeleit

Oberliga Frauen: VV Schwerte – Telstar Bochum 3:0. Beim Tabellennachbarn wurde es für die Telstar-Frauen in der Volleyball-Oberliga schwieriger als es die Ausgangslage vermuten ließ. In Schwerte unterlag das Team von Alessandro Manfrin klar in drei Sätzen.

„Wir sind zuversichtlich in das Spiel gegangen“, so Spielerin Silke Bockelkamp. „Die Zuversicht verschwand aber schnell.“ Schon im ersten Satz führte Schwerte schnell hoch. Auch im zweiten Satz waren die Gastgeberinnen kaum zu stoppen und gingen so mit 2:0-Sätzen in Führung.

Im dritten Satz lag Telstar zwar deutlich vorne, konnte den Satz aber nicht für sich entscheiden. Damit war die Drei-Satz-Niederlage besiegelt. „Wir sind heute einfach nicht ins Spiel gekommen“ sagte Bockelkamp. Kommenden Spieltag möchte Bochum sich gegen Gladbeck wieder rehabilitieren.

Sätze: 25:17, 25:21, 25:22

Telstar: Bettendorf, Kildivatov, Ress, Demirci, Althaus, Overkamp, Probst, Hansen, Rulczynski, Stein, Müller, Bockelkamp