Teutonia Riemke schlägt sich gegen SuS Oberaden selber

Bochum. Der dritte Saisonsieg war für die Handballer von Teutonia Riemke möglich. Gegen Oberaden lagen sie 90 Sekunden vor dem Ende nur knapp zurück.

Der dritte Saisonsieg war für die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke durchaus möglich, gegen den SuS Oberaden unterlagen die Bochumer am Ende aber mit 29:30 (11:15). „Wir haben uns selber geschlagen“, meinte Riemkes Trainer Dennis Wahlers. Der Knackpunkt für den Spielverlauf lag vor allem an der Anfangsphase der ersten Halbzeit. Den verpatzte die Teutonia nämlich vollkommen, lag nach neun Minuten mit 1:6 zurück und erzielte in der ersten Viertelstunde überhaupt nur zwei Tore.