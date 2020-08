Teutonia Riemke testet gegen die PSV Recklinghausen

Das Spiel SV Teutonia Riemke (grün) gegen die PSV Recklinghausen wird es in der kommenden Saison in der Verbandsliga nicht geben. Nun testen die Teams gegeneinander.

Das Spiel von Teutonia Riemke gegen die PSV Recklinghausen brachte immer auch zahlreiche Zuschauer in die Halle. Wenn die beiden Teams in der Handball-Verbandsliga aufeinandertrafen, waren die Ränge gut gefüllt. Corona hätte wahrscheinlich sowieso verhindert, dass das Spiel vor Zuschauern stattgefunden hätte. Daher ärgert es die Vereine weniger, dass sie in der Liga getrennt wurden. Nun testen sie gegeneinander.

Die PSV Recklinghausen wurde in die Verbandsliga Staffel 2 eingeteilt, trifft dort auf zahlreiche Teams aus Ostwestfalen.

Drei Aufsteiger und neun Absteiger

Es wird in zwei Staffeln à 11 und in einer Staffel á 12 Mannschaften gespielt. Die Staffelsieger steigen jeweils auf (insgesamt drei Aufsteiger). Aus jeder Liga steigen drei Mannschaften ab. In der darauffolgenden Saison soll es wieder nur zwei Verbandsliga-Staffeln geben.

SV Teutonia Riemke spielt in der Staffel 3, trifft dort auf TuS Hattingen, ATV Dorstfeld, Westfalia Hombruch, OSC Dortmund, HVE Villigst-Ergste, HSG Hohenlimburg, HSG Gevelsberg-Silschede, TG RE Schwelm, SGSH Dragons II, RSVE Siegen und Westfalia Herne.

Am Donnerstag erwarten die Riemker die Recklinghäuser in der Heinrich-Böll-Halle (19 Uhr). Es ist für die Riemker der erste Test, nachdem sie bisher nur trainiert haben.