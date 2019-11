Die Macher des Turniers: Can Duman (Kommunales Integrationszentrum) und Wolfgang Havranek (DJK Voktoria Bochum).

Fußball Turnier in Bochum bringt Geflüchtete und Helfer zusammen

Bochum. Ein Fußballturnier, das Ehrenamtliche und Geflüchtete zusammenbringt: Das ist der „Komm-An-Cup“, der am Samstag erstmals in Bochum stattfindet.

Es ist eine Premiere, die am Samstag in der Halle des Sportzentrums Westenfeld an der Lohackerstraße steigt: der „Komm-An-Cup“. Ein Fußballturnier für Vereine, die sich um Flüchtlinge kümmern. Ein Turnier, das Ehrenamtliche und Geflüchtete zusammen bringt.