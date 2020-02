Leichtathletik TV 01: Probst liefert in Düsseldorf das beste Ergebnis

Bochum. Die Leichtathleten des TV Wattenscheid 01 präsentieren sich weiter gut in Form. So auch beim 15. PSD Meeting in Düsseldorf.

Vor wenigen Tagen noch bot der TV Wattenscheid 01 mit den Viactiv Race Arts selber ein besonderes Leichtathletik-Meeting an. Nun waren Aktive des Vereins beim 15. PSD Meeting in Düsseldorf am Start. Unter anderem Marius Probst und Eric Balnuweit.

Probst kam im sehr gut besetzten 1500 Meter-Lauf auf Platz vier. Den Sieg sicherte sich der Norweger Filip Ingebritsen. Probst war schnellster Deutscher. Er lief in 3:39,70 Minuten Bestzeit. „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Leistung“, sagte der ehemalige U23-Europameister. „Schließlich bin ich nach meinem Mittelfußbruch erst im November wieder ins Lauftraining eingestiegen. Da können sich Bestleistung und Platz vier sehen lassen, obwohl ich zwischen 1000 und 1200 Metern ein wenig geschlafen habe.“

Hürdensprinter Balnuweit schlief über die 60-Meter-Hürden keineswegs. Er kam als Sechster in 7,76 Sekunden ins Ziel, war zweitschnellster Deutscher und bestätigte seine aufsteigende Form. Das Rennen gewann Yaqoub Mohamed Al Youha (Kuwait) in 7,54 Sekunden.