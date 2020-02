TV Wattenscheid 01: Oguama und Northoff sind NRW-Meister

Hallenwechsel für Robin Erewa und Synthia Oguama und einige weitere Leichtathleten des TV Wattenscheid 01. Am Freitagabend noch starteten sie in der Bochumer Jahrhunderthalle über 60 Meter, zählten damit zu den Aktiven, die bei einer Weltpremiere dabei sein durften, bei den spektakulären Viactiv Race-Arts. Sie verpassten vor 1.800 Zuschauern in ihrem Eins-gegen-Eins-Duell zwar das Finale, begeistert waren sie trotzdem – und erfolgreicher zwei Tage später. In Dortmund. Zumindest Synthia Oguama.

In der Helmut-Körnig-Halle fanden die NRW-Hallenmeisterschaften statt, traditionell ist dies die Bühne für die Hoffnungen der Zukunft des TV Wattenscheid 01. Die Großen der Szene starten bei größeren, meist international besetzten Meetings. Robin Erewa freilich, WM- und Olympia-Mann in der Sprint-Staffel und über 200 Meter, nutzte die Titelkämpfe für weitere Wettkampfhärte. Der 200-Meter-Spezialist, der sich über diese Strecke für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren will, ging über 60 Meter in den Startblock. Erewa konnte sich nach gutem Vorlauf im Finale nicht steigern, wurde Siebter. Sein Vereinskollege Kevin Ugo war als Dritter in 6,92 Sekunden bester Sprinter des TV Wattenscheid.

Wattenscheider Doppelsieg über 200 Meter der Frauen

Synthia Oguama verzichtete auf ihren Finalstart über 60 Meter zugunsten ihrer Spezialstrecke 200 Meter. Mit Erfolg. Die junge Wattenscheiderin setzte sich in 24,00 Sekunden durch, Christin Bischoff sorgte in 24,35 Sekunden als Zweite für einen Wattenscheider Doppelsieg. Stark auch 400-Meter-Hürdenspezialistin Anastasia Vogel, die über 400 Meter flach NRW-Vizemeisterin wurde in 57,29 Sekunden – ihr könnte die Zukunft gehören, zumindest national.

Timo Northoff sichert sich im Kugelstoßen die Goldmedaille

Timo Northoff gewann das Kugelstoßen der Männer. Foto: Wolfgang Birkenstock

Das gilt auch für Kugelstoßer Timo Northoff, der mit 18,05 Metern den Titel gewann. Ebenso wie Julius Scherr. Der TV-01-Läufer war über 3000 Meter in Dortmund nicht zu schlagen, gewann in 8:23,60 Minuten. Zweiter wurde Finn Merten über 800 Meter, allerdings abgeschlagen hinter dem einzigen Konkurrenten Fabian Spinrath (Uerdingen/Dormagen) – nur zwei Herren liefen in diesem Rennen um die Landesmeisterschaft. Topkräfte wie Marius Probst vom TV Wattenscheid waren nicht dabei.

Weitere Medaillen gab es für den TV Wattenscheid über 200 Meter, auch ohne Robin Erewa: Zweiter wurde Kevin Ugo, der damit auch seine zweite Medaille holte (21,76 Sekunden) vor seinen Teamkollegen Carlo Weckelmann (21,88) und dem zeitgleichen Noel Fiener. Über 60 Meter Hürden sicherte sich Marius Lewald die Silbermedaille in 8,34 Sekunden. Zum Vergleich: Wattenscheids Serien-Hallenmeister Erik Balnuweit lief am Freitag in der Jahrhunderthalle in 7,78 Sekunden zum Sieg .

USC-Bochum-Talent Julius Zachow gewinnt Silber

Julius Zachow vom USC Bochum sicherte sich Rang zwei über 1.500 Meter. Foto: Wolfgang Birkenstock

Gute Platzierungen gab es zudem für Mehrkämpfer Jan Ollech im Stabhochsprung (4,60 Meter), für Sophie Bleibtreu und Lilli Hagemann im quantitativ stark besetzten 60-Meter-Sprint (7./8.), für Leonie Cruse im Dreisprung (5.) und Nicola Kondziella im Weitsprung (5,88 Meter).

Einen Erfolg verbuchte auch der USC Bochum: Talent Julius Zachow lief in 3:59,27 Minuten nach einem starken Rennen und kluger Renneinteilung auf den zweiten Platz über 1.500 Meter.

Jovanna Klaczynski springt in Erfurt auf Rang drei

Wattenscheids aktuell beste Weitspringerin Jovanna Klaczynski dagegen vertrat den Klub von der Hollandstraße beim Hallen-Meeting in Erfurt. Mit 6,20 Metern erreichte sie Rang drei – genau wie zwei Tage zuvor bei den Race Arts in der Jahrhunderthalle, die sie mit persönlicher Bestweite von 6,27 Metern strahlend verlassen hatte.