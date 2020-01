Wattenscheid. Auf die Handballer des TV Wattenscheid kommt in der dritten Runde des Kreispokals eine schwere Aufgabe zu. Es geht gegen einen Verbandsligisten.

TV Wattenscheid erwartet Verbandsligist PSV Recklinghausen

Mit einem Heimspiel gegen die DJK Westfalia Welper II starten die Handballer des TV Wattenscheid 01 am kommenden Sonntag (12.) in die zweite Saisonhälfte in der Kreisliga. Bereits am Dienstag (7.) steht für das Team von Trainer Stefan Stoer das Spiel der dritten Runde des Kreispokals an. Die Wattenscheider gehen als Außenseiter ins Spiel gegen den Verbandsligisten PSV Recklinghausen.

Nominell treffen Sie mit ihrem Team auf die zweite Mannschaft der PSV. Für diesen Wettbewerb aber haben die Recklinghäuser die Teams getauscht. Ist das ein Problem, dass sie nun auf das Verbandsliga-Team treffen?

Stefan Stoer: Nein. Wir sehen dieses Spiel als Vorbereitung auf die Rückrunde an. Die Jungs haben Spaß gegen höherklassige Gegner zu spielen.

Viele Vereine mögen den Kreispokal-Wettbewerb nicht. Wie ist da Ihre Einstellung?

Für mich gehört der Kreispokal zwingend dazu. Auch wenn man auf diesem Weg nie die erste Runde im DHB-Pokal erreichen wird. Das ist eben ein verdammt weiter Weg. Mit dem FC Schalke war ich mal als Spieler im Verbandspokal in der dritten Runde. Dann ging es gegen einen Regionalligisten.

Als Aufsteiger spielen sie in der Kreisliga eine gute Rolle. Sind Sie zufrieden mit dem Saisonstart und Platz drei?

Ja, das bin ich. Die Jungs haben Spaß. Als ich das Team vor zwei Jahren mitten in der Saison übernommen habe, sind wir aus der Kreisliga abgestiegen. Wir haben dann den direkten Wiederaufstieg geschafft. In diese Saison sind wir mit sieben Siegen gestartet. Ich glaube, das war nicht so gut für die Köpfe der Spieler. Aber Platz drei und vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter VfL Hüls sind okay.

Was ist der Schlüssel zum Erfolg?

Das ist in erster Linie der große Kader. Ich habe 20 Spieler, kann nahezu immer Akteure gleichwertig ersetzen. Auf diesem sportlichen Niveau ist es so, dass Spieler auch mal kurzfristig absagen. Aber dann ich wechseln. Und es passiert selten, dass ich Spielern absagen muss, weil alle können.

Wo soll es sportlich hingehen mit dem TV Wattenscheid?

Die Bezirksliga ist das Ziel. In der Vergangenheit spielte der TV Wattenscheid in der Landesliga. Da wieder hinzukommen ist natürlich auch ein Anreiz.



