U17 des VfL Bochum feiert 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen

VfL Bochum - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0). Für Bochums B-Junioren geht das Jahr mit guter Stimmung zu Ende. Erstmals hat die U17 eines der Top-Teams der Liga besiegt, dazu gibt es erstmals den dritten Sieg in Serie zu feiern und dazu ist der VfL auch noch zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben.

„So gehen wir gerne in die Winterpause. Es freut uns, dass wir uns am Ende des Jahres gut aus der Affäre gezogen haben und die Entwicklung nun auch in Punkten zu sehen ist“, sagte Trainer David Siebers. „Gegen Leverkusen haben wir eine richtig starke Leistung gebracht, das war ein hochverdienter Sieg.“

Trainer Siebers lobt die starke Defensivarbeit

Die Bochumer machten vor heimischer Kulisse am Nachwuchsleistungszentrum von Beginn an richtig Druck und gaben in der Defensive keinen Zentimeter ab. Das zahlte sich bereits früh aus, als Justus Das Gupta seinen Lauf nach vorne mit einem Tor abschloss.

Nach dem Seitenwechsel kam Leverkusen zu einem Pfostenschuss, ansonsten ließ der VfL nichts zu, so dass Siebers am Ende loben konnte: „Wir haben herausragend und mit aller Leidenschaft verteidigt.“

VfL Bochum U17: Willems - Boboy, Das Gupta, Oermann, Argenziano - Petritt, Tersteeg (66. Mehmetoglou), Schultealbert, Demirel - Schröder (78. Morgner), Kizylis (50. S. Kaba)

Tor: 1:0 Das Gupta (28.)