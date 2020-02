U17 des VfL Bochum spielt 1:1 bei „Lotterie“ gegen Aachen

Gegen den Vorletzten Alemannia Aachen hatte sich die U17 des VfL Bochum mehr als einen Punkt ausgerechnet. Doch Wind und Wetter machten einen Strich durch diese Rechnung, denn trotz des anhaltenden Regens wurde am Sonntag an der Hiltroper Straße auf Rasen gespielt – weil nicht mehr kurzfristig umgesattelt werden konnte. Das spiel endete 1:1 (0:0).

„Das war ein Spiel unter schwierigen Bedingungen auf einem ganz tiefen Rasenplatz, wo der Ball kaum gerollt ist. So wurde es komplett zur Lotterie. Es war schwierig für beide Seiten, deswegen geht das Remis in Ordnung“, sagte Trainer David Siebers und gewann der Wasserschlacht auch etwas Gutes ab. „Für uns war es ein Test in den Bereichen Mentalität und Willen. Den haben wir bestanden.“

Beide Teams versuchen es mit langen Bällen

Beide Teams versuchten es auf dem tiefen Rasen nicht lange mit Kurzpassspiel, stattdessen waren lange Bälle angesagt. Dabei war viel Zufall im Spiel, zu einem Tor reichte es in einer chancenarmen ersten Hälfte nicht. Zur Halbzeit wollte der Schiedsrichter die Partie erst abbrechen, dann wurde doch weitergespielt. Und Aachen ging in Führung.

Kurz nach dem Seitenwechsel bekam die Alemannia einen Elfmeter und nutzte die Chance. Die Bochumer warfen daraufhin noch einmal alles nach vorne und kamen sechs Minuten vor dem Abpfiff zum Ausgleich durch Dominik Wasilewski.

VfL: Ernst – Das Gupta, Boboy, Oermann, Argenziano – Peters (52. Tersteeg), Schultealbert, Demirel (57. Kizylis), Schröder (9. Tahiri/52.Morgner) – Petritt, Wasilewski

Tore: 0:1 (Elfmeter, 46.), 1:1 Wasilewski (74.)