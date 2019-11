U17 des VfL startet mit Derby gegen Schalke in die Rückrunde

Bochum. David Siebers, Trainer der U17 des VfL, zieht eine gemischte Hinrundenbilanz. Gegen den FC Schalke droht ein Schlüsselspieler auszufallen.

Für die B-Junioren des VfL Bochum beginnt am Wochenende die Rückrunde. Am Samstag steht das Derby auf beim FC Schalke 04 an (11 Uhr). Nach dem 1:3 im Hinspiel wollen die VfL-Talente diesmal etwas Zählbares mitnehmen. „Das wird eine schwierige Aufgabe. Aber wir wollen Schalke ärgern und den Abstand in der Tabelle verkürzen“, sagt Trainer David Siebers.