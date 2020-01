U19 des VfL Bochum hat noch viel Arbeit vor sich

Die A-Junioren des VfL Bochum haben am Wochenende einen Testspiel-Doppelpack hinter sich gebracht und dabei jeweils nur eine Halbzeit lang überzeugt. Gegen den Karlsruher SC verlor der VfL mit 1:2 (1:0), gegen den Hamburger SV sprang ein 3:3-Remis heraus (0:1). „Insgesamt können wir trotzdem zufrieden sein mit den beiden Tests. Wir wissen genau, woran wir noch arbeiten müssen“, gab sich Trainer Matthias Lust optimistisch.

Gegen den KSC zeigten die Bochumer in der ersten Hälfte vor allem in der Defensive eine starke Leistung. Sie ließen so gut wie nichts zu und entwickelten nach vorne gleichzeitig viel Druck. Calvin Minewitsch sorgte für die verdiente Führung. „Einziges Manko war die Chancenverwertung. Wir hätten deutlicher führen können, das muss besser werden“, sagte Lust.

Zu viele Ballverluste im zweiten Abschnitt

Nach dem Seitenwechsel häuften sich beim VfL die Ballverluste, sodass die Gäste immer besser ins Spiel kamen. Vor dem Tor fehlte den Bochumern weiterhin die Präzision, Karlsruhe hingegen stach zweimal zu und drehte das Spiel auf 2:1.

Auch gegen den Hamburger SV war die Chancenverwertung der Knackpunkt, trotz drei eigener Treffer. In die Halbzeit ging der HSV mit der Führung, obwohl der VfL die besseren Chancen hatte. Im zweiten Durchgang kamen die Bochumer zum Ausgleich durch Julian Schmidt, doch die Kontrolle übernahmen die Gäste, die kurz darauf zwei weitere Tore nachlegten. Erst in der Schlussphase war die Talentwerk-Elf wieder voll da, Dzenan Mucic per Elfmeter und Henry Kree trafen zum 3:3.

Lust fordert mehr Konsequenz vor dem Tor

„Wir haben in den letzten zwei Wochen der Vorbereitung viel Wert auf die Defensive gelegt. Das war stellenweise schon gut, aber wir müssen diese Kompaktheit auch über 90 Minuten bringen, sonst sind wir zu anfällig. Und vorne müssen wir konsequenter werden, darauf werden wir im Training jetzt den Schwerpunkt legen“, verrät Lust.

Ein erfreulicheres Ergebnis konnten Bochums B-Junioren gegen den MSV Duisburg einfahren. Durch die Treffer von Oliver Niedballa, Nils Schmidt und Tim Oermann siegte das Team von Trainer David Siebers mit 3:0 (0:0). Alle drei Treffer fielen nach Eckballvarianten. „Das war ein gelungener Test. Der Sieg gibt uns ein gutes Teamgefühl, weil alle Spieler gleichermaßen daran beteiligt waren“, sagte Siebers, der alle seine Spieler zum Einsatz brachte. Die Torhüter Tjark Ernst und Felix Reike feierten dabei ihr Comeback.