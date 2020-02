Bochum. Einen gebrauchten Tag erwischte der FC Altenbochum zum Jahresauftakt in der Bezirksliga. Wattenscheid 08 setzte sich indes in Riemke durch.

„Wir hätten heute wirklich gerne einen Punkt geholt. Auch als Statement, dass mit uns noch zu rechnen ist. Leider hat es am Ende doch nicht gereicht“, sagte Adler-Coach Roger Dorny. Seine DJK Adler Riemke verlor gegen den Tabellenzweiten SW Wattenscheid 08 mit 1:2 (1:2).

Dabei erwischten die Gastgeber einen richtig guten Start. Die Adler agierten von Beginn an sehr druckvoll und waren immer nah an den Gegenspielern. Für das 1:0 sorgte Björn Sprathoff mit einem sehenswerten Fernschuss aus 25 Metern.

Die Spieler von DJK Adler Riemke reklamierten, doch der Treffer für Wattenscheid zum 1:1 zählt. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Die haben es taktisch sehr gut gemacht. Es war das erwartet schwierige Spiel“, sagte Wattenscheids Trainer Christian Möller. Erst nach dem Gegentreffer fand seine Mannschaft besser in die Partie und drehte das Spiel schließlich mit zwei Treffern noch vor der Pause. „Beim 1:1 war der Ball aus meiner Sicht nicht über der Linie, das war schon sehr übel, dass der Schiedsrichter den Treffer dennoch gegeben hat“, kritisierte Dorny. Zwar agierte seine Mannschaft nach der Pause weiterhin offensiv, die Wattenscheider verteidigten jedoch gekonnt und brachten die Führung so über die Zeit.

Tore: 1:0 Sprathoff (20.), 1:1 Tegtmeier (25.), 1:2 Stiller (37.)

SC Weitmar 45 - SG Herne 70 6:2 (2:0)

Deutlicher Auftaktsieg für den SC Weitmar 45. „Ein sehr gutes Spiel meiner Jungs. Wir haben die erste Hälfte klar dominiert“, berichtete SC-Trainer Axel Sundermann.

Erst im zweiten Durchgang, mit einer 2:0-Führung in der Hinterhand, ließen die Bochumer etwas nach. Herne witterte folgerichtig seine Chance, erzielte den Anschlusstreffer und hatte wenig später sogar die Möglichkeit zum 2:2. Der Torjäger der SG vergab jedoch knapp.

Nach der kurzen Druckphase war Weitmar nun jedoch wieder hellwach und erhöhte innerhalb weniger Minuten auf 4:1. „Damit war die Partie dann eigentlich durch“, so Coach Sundermann.

Tore: 1:0 Siebrecht (40.), 2:0 Coemez (43.), 2:1 (52.), 3:1 Murru (64.), 4:1 Wnuk (66.), 5:1 Siebrecht (75.), 5:2 (79.), 6:2 Kleine-Rumberg (82.)

SF Wanne - SV Phönix Bochum 1:1 (1:1)

Ich bin heute sehr zufrieden. Ich habe wie bereits im Hinspiel wieder ein überragendes Spiel beider Mannschaften gesehen“, sagte Phönix-Coach Maximilian Wagener. Zwar kassierte sein Team recht früh das 0:1, ließ sich davon jedoch nicht wirklich beeindrucken und glich noch vor der Pause wieder aus.

„Nach der Pause fand das Spiel dann zum Großteil im Mittelfeld statt. Torchancen waren eher Mangelware“, resümierte Wagener.

Tore: 1:0 (19.), 1:1 Debski (31.)

TuS Kaltehardt - FC Altenbochum 3:2 (2:2)

Frank Rinkklake verlor mit dem FC Altenbochum überraschend beim TuS Kaltehardt. Foto: Joachim Hänisch / FUNKE Foto Services

Überraschender 3:2-Sieg für den TuS Kaltehardt. „Das war so nicht eingeplant. Natürlich bin ich extrem zufrieden. Das war ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient“, sagte Kaltehardts Trainer Carsten Droll.

Seine Mannschaft zeigte in der ersten Hälfte viel Einsatz und belohnte sich recht zügig mit dem 1:0. Zwar ließ der TuS in der Folge ein wenig nach und fing sich zwei Gegentreffer, mit dem Pausenpfiff egalisierte dann jedoch Nils Niemeier. Altenbochum präsentierte sich auch nach der Pause eher schwach, fand wenige Lösungen und kassierte folgerichtig kurz vor dem Ende einen weiteren Treffer. „Mit der Leistung haben wir oben nichts zu suchen. Das war ein sehr gebrauchter Tag“, so der Sportliche Leiter des FCA, Marcus Ritter.

Tore: 1:0 Niemeier (12.), 1:1 Polk (23.), 1:2 Reinmöller (42.), 2:2 Niemeier (45.), 3:2 Polanik (82.)

VfB Günnigfeld - CSV SF Bochum-Linden 1:1 (0:1)

„Für mich ist es ein gerechtes Ergebnis. Auch wenn der späte Treffer etwas glücklich war“, sagte VfB-Coach Dino Degenhardt, dessen Team bereits früh das 1:0 auf dem Fuß hatte. Marvin Pancke setzte sich gekonnt durch, scheiterte dann jedoch an der Querlatte. Fast im Gegenzug gelang Linden per direkt verwandeltem Freistoß dann der Führungstreffer.

Nach der Pause machte der VfB Günnigfeld immer weiter auf und drängte auf den Ausgleich, der dann jedoch erst in der Nachspielzeit gelingen sollte. „Für uns fühlt sich das Remis an wie eine Niederlage“, resümierte CSV-Coach Nico Brüggemann.

Tore: 0:1 Methling (43.), 1:1 Pancke (90.+5)

TuS Harpen - CF Kurdistan 2:1 (2:0)

Wichtiger Auftaktsieg für den TuS Harpen. Damit haben die Gastgeber insgesamt zwei Plätze gutgemacht und sind auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt. „Dabei sind wir nicht gut in die Partie gekommen“, berichtete Trainer Ingo Bredenbröcker. Die Partie begann sehr hektisch, mit Vorteilen für die Gäste. Im Abschluss präsentierten sich die Harpener jedoch zielsicherer: Noch vor der Pause lagen die Gastgeber mit 2:0 in Front.

„Die haben uns geschickt ausgekontert“, so der Sportliche Leiter des CF, Cengiz Türker. Zwar erzielte Rody Daruesh schließlich den Anschlusstreffer, mehr sollte Kurdistan jedoch nicht mehr gelingen. Bitter für die Gäste: Mit dem Schlusspfiff wurde Akid Mustafa wegen einer Tätlichkeit mit glatt Rot des Platzes verwiesen.

Tore: 1:0 Kaczorowski (15.), 2:0 Vogl (37.), 2:1 Daruesh (64.)