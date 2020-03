Es ist spannend im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Nachdem Bergen und Eppendorf letzte Woche jeweils sieglos blieben und Hiltrop und Grumme ihre Spiele gewannen, zeichnet sich in der Fußball-Kreisliga A1 ein Vierkampf an der Spitze ab. Grumme hat bereits an diesem Samstag (7. März) im direkten Duell die Chance, den Spitzenreiter Union Bergen weiter unter Druck zu setzen. Anpfiff der Partie in Bergen (Hunsrückstraße) ist um 17.30 Uhr.

Grumme hat einen Lauf und Torjäger Gerstemeier

Auch wenn der Trend der letzten Wochen für die Eintracht spricht, sieht Grummes Trainer Markus Brüggestrath die Favoritenrolle beim Gastgeber: „Natürlich ist uns nicht verborgen geblieben, dass Bergen nicht so gut in das neue Jahr gestartet ist, aber sie sind immer noch der Tabellenführer und haben starke Individualisten im Team, weshalb sie auch am Samstag der Favorit sind.“

Dennoch kommt Grumme mit viel Rückenwind nach Bergen. Der Tabellenzweite verlor nur eines der letzten fünf Spiele, am vorletzten Spieltag schlug das Team von Markus Brüggestrath und Michael van Ophoven bereits Eppendorf mit 2:1. Insbesondere die Angreifer präsentieren sich derzeit in Bestform. Einer von ihnen ist Dennis Gerstemeier, der die Torjägerliste anführt und beinahe nach Belieben trifft.

Innenverteidiger Timo Nickel hat sich schwer verletzt

Eine Tatsache, die auch auf Bergener Seite nicht verborgen geblieben ist. „Insbesondere vor Dennis Gerstemeier sind wir gewarnt, aber wir sind sicher, das richtige Mittel zu haben, um ihn an weiteren Treffern zu hindern“, so Markus Deutsch, der am Samstag auf seinen Innenverteidiger Timo Nickel verzichten muss. Der 22-Jährige zog sich bei der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Markania Bochum am vergangenen Spieltag einen dreifachen Sprunggelenksbruch inklusive angebrochenem Wadenbein zu und verschärft die Personalsorgen der Bergener.

An der Ausgangslage für die restliche Saison ändern diese laut Deutsch aber nichts: „Die Personalsituation ist keine Ausrede, damit müssen alle anderen Vereine auch klarkommen. Es spielen jetzt genau die Teams um den Aufstieg, die vor der Saison auch genannt wurden, von daher hat sich für uns, trotz des kleineren Vorsprungs, nicht viel geändert.“