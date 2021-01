Verletzungssorgen begleiten die VfL Sparkassen Stars Bochum

Bochum Die Sparkassen Stars Bochum bleiben trotz vieler verletzter Spieler Spitzenreiter der 2. Liga ProB. Die Tiefe des Kaders hilft dabei.

Bei Corona von guten Seiten zu sprechen fällt schwer. Den Basketballern der VfL Sparkassen Stars Bochum aber hat jetzt geholfen, dass sie am vergangenen Wochenende spielfrei hatten. Angesetzt war für sie das Meisterschaftsspiel in der 2. Liga ProB bei Lok Bernau. Beim Team aus Bernau jedoch gibt es Corona-Fälle, es musste in Quarantäne, das Spiel wurde abgesagt. Das unerwartet freie Wochenende konnten die Bochumer dazu nutzen, um etwas durchzuatmen, sich etwas zu erholen. Sie hatten zuletzt viele Spiele in wenigen Tagen und mussten zudem damit klar kommen, dass weiterhin wichtige Spieler ausfallen.

Es spricht für die Qualität und die sogenannte Tiefe im Team der Bochumer, dass sie die Spiele gegen Iserlohn (105:97), Düsseldorf (96:92) und Köln (95:93) gewannen, obwohl wichtige Spieler fehlten.

Allen und Mallory mit Knieproblemen

Mit kompletter Kapelle konnte Trainer Felix Banobre bisher noch kein Spiel angehen. Das Verletzungspech begleitet die Bochumer Basketballer ebenso dauerhaft wie das Thema Corona. Weiterhin fehlen aktuell Elijah Allen und Lamor Mallory. Die beiden erfahrenen Akteure haben Knieprobleme. Während es bei Allen wohl noch dauern wird, bis er wieder trainieren und spielen kann, kehrt Mallory wohl in dieser Woche ins Training zurück.

Gleiches gilt für Kapitän Marco Buljevic und Julian Jasinski. Buljevic hatte eine Fingerverletzung, Jasinkski war im Training umgeknickt.

Geske als "Primus inter Pares"



Weil immer wieder Spieler ausfielen, zwischenzeitlich konnte auch Miki Servera aufgrund muskulärer Probleme nicht mitspielen, ruhte die Verantwortung entsprechend auf weniger Schultern. „In der Phase hat uns geholfen“, sagte Sparkassen Stars Geschäftsführer Tobias Steinert, dass wir so einen hochklassigen Kader haben.“ Niklas Geske, Johannes Joos, Lars Kamp und Kilian Dietz trugen das Spiel.

Wobei es zumeist Geske war, der der „Primus inter Pares“, der Erste unter Gleichen war. Mit seiner Dynamik und Spielintelligenz hat er die Bochumer bislang in zehn Spielen zu neun Siegen und dauerhaft auf Platz eins geführt. Der Tabellenzweite Münster hat bei zwei Spielen mehr zwei Punkte weniger, gewann acht mal, verlor bereits vier Spiele.

Samstag geht es zu den BSW Sixers

Am Samstag, 16. Januar, müssen sie zu den BSW Sixers in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Bereits am Mittwoch, 20. Januar, steht das Nachhol-Heimspiel gegen den SC Rist Wedel an. Am Sonntag 24. Januar, holen die Bochumer in Bochum das Spiel gegen die Rheinstars Köln nach. Am Samstag, 30. Januar, gibt es dann schon den zweiten Vergleich mit Rist Wedel.



Steinert geht davon aus, dass die Liga zunächst einmal „normal“ zu Ende gespielt wird. An die reguläre Punkterunde würden sich dann die Playoff-Spiele anschließen. Ob es die Playoffs allerdings mit 16 Teams, den jeweils ersten acht Teams aus der Nord- und Süd-Staffel geben wird, ist keineswegs sicher. „Wir sind innerhalb der Liga im Austausch“, sagt Tobias Steinert. „Wir wollen die beste Entscheidung für alle Vereine finden. Alle Vereine sollen an Bord bleiben.“