VfL Bochum: Das sind die Ziele der Vorbereitung

Für Nina Lange (l.) hat beim VfL Bochum die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Regionalliga begonnen.

Bochum Die Fußballerinnen des VfL Bochum sind in der Regionalliga ungeschlagen. Trainerin Malinowski sieht dennoch viel Arbeit.

Die Fußballerinnen des VfL Bochum sind mit zwei Siegen in ihre Vorbereitung gestartet. Neun Testspiele gegen Regional- und Zweitligisten für die Bochumerinnen sind angesetzt. Zum Rückrundenstart soll die Mannschaft von Trainerin Kyra Malinowski nach den personellen Veränderungen perfekt eingestimmt sein.

In den ersten beiden Testspielen waren die Bochumerinnen trotz schlechter Witterungsbedingungen die stärkere Mannschaft.Im Spiel gegen den SC Dortelweil, den Tabellenzehnten der Regionalliga Süd, gewann der VfL 5:1 (2:0). Der nächste Gegner war Hannover 96, sie belegen zurzeit den zweiten Platz in der Regionalliga Nord.

Bochum war mit dem 4:0-Sieg (2:0) deutlich die überlegene Mannschaft. „Es waren sehr schlechte Bedingungen, es war sehr rutschig und glatt“, sagte Kyra Malinowski. „Trotzdem hat man gesehen, dass wir nach der Pause nicht bei null anfangen. Es waren sehr gute Ansätze zu sehen und wir haben wieder Lust auf mehr bekommen.“

Kyra Malinowski: „Da ist noch Luft nach oben“

In der Hinrunde blieben VfL Bochums Fußballerinnen ungeschlagen an der Spitze der Regionalliga. Malinowski sieht trotzdem noch Arbeit für die Rückrunde: „Wir wollen uns einfach weiterentwickeln, jede Einzelspielerin will sich individuell weiterentwickeln. Wir wollen jetzt Mannschaftstaktisch den nächsten Schritt gehen, da ist noch Luft nach oben.“

Besonders wichtig ist Malinowski, dass das Team die Abläufe verinnerlicht und sich dadurch immer mehr Sicherheit im Spiel holt. „Die Mädels haben schon viel verinnerlicht, wir müssen jetzt Woche für Woche als Team näher zusammenwachsen. Wir gehen jetzt mehr auf unsere Taktik ein und wollen unseren Fitnesszustand verbessern, sodass wir zum Pokalspiel und Ligaauftakt auf dem Punkt da sind.“

Drei Spiele gegen Zweitligisten sollen die Bochumer Defensive nach vorn bringen

Drei der neun Testspiele hat der VfL gegen Zweitligisten geplant. Insbesondere die Defensive soll von diesen Spielen profitieren. Die drei Gegner sind die SG 99 Andernach (So., 28. Januar, 14 Uhr, Andernach), der Hamburger SV (Sa., 03. Februar, 14 Uhr, Norderstedt) und der SV Meppen (Sa., 24. Februar, 14 Uhr, Bochum). „Wir wollen schauen, wie wir gegen diese Gegner mithalten können“, sagt Malinowski. „Aber das besondere Augenmerk liegt auf der Defensive, sie werden mehr zu tun bekommen als sonst.“

VfL Bochum: So hat sich der Kader verändert

In der Winterpause kam es zu kleinen Veränderungen im Kader des VfL Bochum. Mittelfeldspielerin Eva Holtmeyer hat den VfL Bochum verlassen und läuft in der Rückrunde für den DJK Wacker Mecklenbeck in der Westfalenliga auf. Torhüterin Ricarda Rumohr steht dem VfL ab Februar aufgrund eines Auslandssemesters nicht mehr zur Verfügung. Deshalb hat der VfL Torhüterin Svea Resing aus der U20 der SGS Essens verpflichtet.

