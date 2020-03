Viele Mitmachaktionen und Eintritt frei beim VfL Bochum

Mit frischem Selbstbewusstsein nach dem 1:0-Sieg gegen Borussia Bocholt blicken die Regionalliga-Fußballerinnen des VfL Bochum der nächsten Aufgabe entgegen. Am Sonntag empfangen sie den 1. FFC Recklinghausen an der Castroper Straße (Leichtathletik-Platz, 15 Uhr), gegen den es im Hinspiel noch eine überaus ärgerliche 1:2-Niederlage gab.

„Wir haben da auf jeden Fall noch eine Rechnung offen“, meint VfL-Trainer Paul Müller. Die will seine Mannschaft nun natürlich begleichen, und das in einem ungewohnten Rahmen.

Viele Aktionen am Weltfrauentag

Anlässlich des Weltfrauentags fährt die Frauen- und Mädchenabteilung des VfL in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt Bochum einiges auf. Von Torwandschießen über ein „Meet and Greet“ mit VfL-Maskottchen Bobbi Bolzer können sich fußballinteressierte Mädchen und ihre Eltern außerdem über das Ausbildungsangebot vor Ort informieren. Höhepunkt stellt schließlich das Regionalligaspiel dar, zu dem an diesem Tag auch der Eintritt frei ist.

„Bei so einem Rahmen ist die Motivation natürlich noch höher“, meint Müller. Allgemein ist er aber der Meinung, dass seine Mannschaft gegen zweikampfstarke Recklinghäuserinnen mit gleicher Konzentration wie gegen Bocholt (1:0) und ihrer spielerischen Stärke für einen Dreier in Frage kommt. „Wenn das alles so passt, bin ich guter Dinge“, so Müller, der hinter die Einsätze von Amelie Fölsing und Jenny Brinkert noch Fragezeichen setzt.