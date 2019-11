Volleyballer Ritter lebt Doppelrolle mit viel Leidenschaft

Viele Sportler möchten nach ihrer aktiven Karriere als Trainer weitermachen. Manche verbinden beides als Spielertrainer in einer Mannschaft. Sebastian Ritter setzt noch einen drauf. Der 23-Jährige ist Spieler bei Eintracht Grumme und Trainer beim TB Höntrop. Für diese Doppelbelastung ist viel Leidenschaft und vor allem organisatorisches Talent erforderlich.

„Bis jetzt konnte ich bei allen Spielen von Grumme und Höntrop dabei sein“, sagt der Geografie-Student der Ruhr-Uni Bochum. „Ausgerechnet beim Derby gegen Telstar II kann ich leider nicht. Das ist natürlich ärgerlich.“

Priorität liegt beim Spielen

Seit dieser Saison ist Ritter Trainer der Verbandsliga-Frauen des TB Höntrop. Nachdem Christian Klomfaß vor der Spielzeit zurücktrat, übernahm er die Aufgabe. Der Bochumer war vorher drei Jahre lang Co-Trainer der Höntroperinnen. Nun leitet er mit Dana Zirwes, die selbst noch spielt und Ritters Rolle als Co übernommen hat, im Wechsel das Training. „Meine Priorität liegt beim Spielen“, sagt Ritter. „Solange ich das kann, geht das vor. Das wurde offen kommuniziert und weiß auch jeder bei Höntrop.“

Sebastian Ritter der Trainer. Sein Team: TB Höntrop. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Aktuell belegt der Turnbund nach fünf Spielen mit fünf Punkten den siebten Tabellenplatz. Dass es aktuell noch nicht so gut läuft, möchte Ritter aber nicht auf seine Doppelrolle schieben. „Es fehlen seit Saisonbeginn einige Spielerinnen. Zudem waren zwischenzeitlich viele krank.“ Mittelblockerin Franziska Kaiser und Libera Zirwes sind erst vor kurzem wieder zurückgekehrt und müssen langsam herangeführt werden. Bei der spielenden Co-Trainerin ist, ebenso wie bei Anna Spenst, noch nicht klar, ob sie im Derby bei Telstar II (Sa., 19:30 Uhr, Anette-von-Droste-Hülshoff-Schule) spielen kann.

Tabellarisch als Außenseiter

Trotz des durchwachsenen Saisonstarts sei Höntrops Anspruch, das Spiel zu gewinnen. „Wir gehen zwar tabellarisch als Außenseiter in die Partie, aber das Derby ist immer eine besondere Begegnung und in den vergangenen Jahren sahen wir oft gut aus“, sagt Ritter durchaus kämpferisch. Aus den letzten beiden Spielen holten die Höntroperinnen vier Punkte gegen die Telstar-Zweitvertretung. Einen Grund für die starke Vorsaison sah der Trainer darin, dass man damals befreit aufspielen konnte. „Jetzt haben wir etwas Druck. Das ist vom Kopf her eine andere Sache und macht es schwieriger.“

Auch bei den Verbandsliga-Männern von Eintracht Grumme, zu denen Ritter vor der Saison vom TuS Hattingen kam, läuft es noch nicht so wie geplant. Aktuell liegt das Team von Karina Zuk mit neun Punkten aus sechs Spielen ebenso auf dem siebten Rang. „Als Absteiger hat man natürlich immer den Anspruch Wiederaufstieg“, so der Zuspieler. „Allerdings sind viele Spieler aus der Abstiegssaison nicht mehr da und wir haben viele Zugänge.“ Deswegen müsse die Mannschaft erst noch zusammenwachsen und man dürfe sich nicht über einen Platz im oberen Mittelfeld beschweren.