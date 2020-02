Volleyballerinnen des TB Höntrop wollen Lauf fortsetzen

Bochum. Die Volleyballerinnen des TB Höntrop haben einen Lauf. Sechs der letzten sieben Spiele in der Verbandsliga haben sie gewonnen.

Für die Volleyballerinnen des TB Höntrop wurde wohl die Beschreibung „einen Lauf haben“ erfunden. Denn genau diesen hatte das Team von Sebastian Ritter in den vergangenen Spielen in der Verbandsliga. In den letzten drei Partien gab es drei Siege und das ohne einen einzigen Satzverlust. „Wir haben uns nach dem schwachen Saisonstart definitiv gefangen“, sagt Ritter. „Alle Spielerinnen sind wieder da und wir haben einen breiten Kader.“

Dass die Mannschaft eine hohe Qualität hat, wenn alle an Bord sind, zeigten die Höntroperinnen gegen Sorpesee II, Bönen und Haltern. Alle drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte wurden in drei Sätzen besiegt. In der Hinrunde hatte es gegen die Vereine noch zwei Niederlagen gegeben.

Siege in sechs von sieben Begegnungen

Seit der Drei-Satz-Niederlage im Derby gegen Telstar II Anfang Dezember gewann Höntrop sechs von sieben Begegnungen. In der Tabelle bedeutete das den Sprung auf Platz vier, punktgleich mit dem Stadtrivalen und nur drei Punkte hinter Schwerte II auf dem Relegationsplatz.

„Die kommenden drei Spiele werden sehr wichtig“, sagt Ritter. „Wenn wir gegen Meschede gewinnen, haben wir mindestens den vierten Platz und den Klassenerhalt sicher.“ In den folgenden beiden Partien gegen die Zweitvertretungen von Telstar und Schwerte gehe es dann um den Relegationsplatz, so der Trainer. Dass beides Heimspiele wären, sei ein Vorteil.

Konstanz ist entscheidend

Für Ritter ist die Konstanz in den kommenden Wochen entscheidend und dass es keine Ausfälle gibt. Nach dem schwachen Saisonstart habe das Team das Ziel, unten raus zu kommen, erfüllt. „Wir schauen ohne Druck nach oben und probieren das Beste aus der Saison rauszuholen. Die Platzierung wird sicher besser als zu Beginn der Spielzeit erwartet“, sagte Ritter.

Dass bis zur kommenden Partie eine Woche spielfrei ist, sei für ihn kein Nachteil, da das Team in der Zeit weiter trainieren könne, anders als in Ferien. Problematischer könne werden, wenn die Spielerinnen anfangen würden über einen möglichen Aufstieg nachzudenken. Ritter: „In der vergangenen Saison haben wir deswegen den möglichen Aufstieg verspielt.“