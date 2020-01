Zwischenrunde der Masters bringt dei Titelfavoriten zusammen

Wer am Sonntag zur Endrunde keine Zeit hat, der kann schon am Samstag ab 10.30 Uhr in der Rundsporthalle Budenzauber auf höchstem Niveau erleben. Die Zwischenrunde der Gruppen A/B ist so etwas wie ein vorweggenommenes Finale. Mit Landesligist DJK Wattenscheid sowie den Westfalenligisten TuS Hordel und Concordia Wiemelhausen sind die klassenhöchsten Teams des Turniers dabei.

In Gruppe A treffen Hordel und Wattenscheid direkt aufeinander (11.34 Uhr). Den beiden stellen sich Bezirksligist CSV Linden und Kreisligist BV Hiltrop in den Weg. „Das ist schon ein anderes Pflaster als in der Vorrunde. Für mich ist das die schwerste Gruppe“, sagt Hordels Trainer Holger Wortmann. „Wir müssen unseren Job besser machen als letzte Woche. Unser großes Ziel ist es, am Sonntag dabei zu sein. Da müssen wir am Samstag ganz hart für arbeiten.“

SW Wattenscheid fehlen zwei wichtige Spieler: Sie sind gesperrt

In der Vorrunde stolperte Hordel in den ersten Spielen, gewann dann aber am Ende doch souverän. Bei der DJK Wattenscheid lief es andersherum. Der Landesligist ging ohne Niederlage durch das Vorrundenturnier, verlor dann aber im Endspiel gegen SW Wattenscheid 08. Das Ticket für die Zwischenrunde haben sie sich dennoch gesichert, allerdings mit zwei Roten Karten (Kokoschka, Kaiser) teuer bezahlt.

„Die beiden fehlen uns jetzt natürlich, auch in der Vorbereitung auf die Liga. Von daher ist es für mich erst mal wichtig, dass alle Mann von der Endrunde ohne Verletzung und Sperre zurückkehren“, sagt Trainer Manfred Behrendt. „Natürlich wollen wir das Beste rausholen, aber von den Namen her ist das schon eine Hammergruppe. Ich lasse mich überraschen.“

Wiemelhausen muss an Adler Riemke, Harpen und Wilhelmshöhe vorbei

Auch in Wiemelhausen wissen sie, wie teuer ein Einsatz in der Halle werden kann. Im vergangenen Jahr holte die Concordia zwar den Titel, nahm aber auch drei verletzte Spieler mit nach Hause. „Wir haben erlebt, was passieren kann. Aber wenn wir teilnehmen, dann spielen wir auch mit vollem Einsatz und wollen so weit wie möglich kommen“, sagt Co-Trainer Daniel Oehlmann. „In der Halle ist es immer schwierig, aber wir wollen den Titel verteidigen.“

Dafür muss der Westfalenligist an den Bezirksligisten Adler Riemke und TuS Harpen sowie am Kreisligisten SuS Wilhelmshöhe vorbei. Ein Spaziergang wird das nicht. Harpen und Riemke haben ihre Vorrunden jeweils gewonnen und sind dabei ohne Niederlage geblieben. Wilhelmshöhe war im Osten das Überraschungsteam und bis zum Vorrunden-Finale ebenfalls unbezwungen. Nun will der Kreisligist die nächsten Favoriten ärgern.

Auch Ausrichter TuS Harpen hat Ambitionen

„Wir sind der krasse Außenseiter, aber in der Halle ist alles möglich. Wir wollen den Favoriten ein Bein Stellen“, sagt der Sportliche Leiter Michael Goldmann. Torhüter Horst Richter, der von den Alten Herren eingesprungen war und eine Glanztat nach der nächsten zeigte, ist diesmal allerdings nicht dabei. Er hatte sich am Knie verletzt. Dafür ist Stamm-Keeper Lucas Immig wieder fit.

Auch Ausrichter TuS Harpen startet mit Ambitionen. Mit Wiemelhausen haben sie noch eine Rechnung offen. Im vergangenen Jahr flog Harpen in den K.O.-Spielen gegen die Concordia raus, allerdings erst im Siebenmeterschießen. „Nirgends ist es so eng wie in der Halle, da schmelzen die Ligen zusammen“, sagt Trainer Ingo Bredenbröcker. „Für mich gibt es in der Gruppe keinen klaren Favoriten. Wir haben jedenfalls richtig Bock auf das Turnier, und noch mehr auf die Endrunde.“

Die Viertelfinals um die Endrundentickets für Sonntag steigen ab 13.46 Uhr.