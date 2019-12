Wattenscheid 08 ist nach Absage sauer - Linden holt Remis

TuS Kaltehardt - CSV SF Bochum-Linden 1:1 (0:1). Punkteteilung für den TuS Kaltehardt und CSV SF Linden im letzten Spiel vor der Pause.

„Natürlich sind wir schon ein bisschen enttäuscht darüber, dass es kein Dreier geworden ist. Aufgrund der zweiten Hälfte ist das Remis aber absolut verdient“, sagte CSV-Coach Nico Brüggemann, dessen Team trotz der zahlreichen personellen Ausfälle den besseren Start erwischte.

Zwar erspielten sich die Gäste nur wenige Torchancen, gingen durch Niclas Drews aber dennoch mit 1:0 in Führung. Und auch in der Folge blieb der CSV spielbestimmend, Linden hatte mehr Ballbesitz und war das dominantere Team. Erst nach der Pause gestaltete sich das Spiel ausgeglichener: Kaltehardt agierte nun zielstrebiger und belohnte sich schließlich auch mit dem Ausgleich durch Nils Niemeier. In der Folge hatten zwar sowohl Lindens Carlos Sauer als auch Frederick Wiebel das 2:1 auf dem Fuß, beide scheiterten jedoch am Aluminium.

In der zweiten Halbzeit verdient sich Kaltehardt den Punkt

„In der zweiten Hälfte war unsere Raumaufteilung etwas besser. Es wurde dann zum offenen Schlagabtausch. Weil wir finden, dass Linden eigentlich nicht unsere Kragenweite ist, sind wir mit dem Punkt absolut zufrieden“, resümierte Kaltehardts Trainer Carsten Droll.

Durch den Punktgewinn hat seine Mannschaft den Abstand auf die Abstiegsplätze auf insgesamt drei Zähler vergrößert.

Tore: 0:1 Drews (20.), 1:1 Niemeier (61.)

Derby in Günnigfeld erneut abgesagt: Wattenscheid 08 ist mächtig sauer

Erneut ist die Partie zwischen dem VfB Günnigfeld und SW Wattenscheid abgesagt worden. Bereits am Samstag hat der Platzwart entschieden, dass der Platz nicht bespielbar sei.

„Wir hätten gerne gespielt. Wenn der Platzwart sich aber dagegen entscheidet, dann können wir nichts machen“, sagte der Trainer des VfB, Dino Degenhardt.

Deutlich größer war der Unmut bei den Gästen: „Ich finde das unfassbar und bin extrem enttäuscht. Für mich ist das eine klare Wettbewerbsverzerrung. Ich habe einige Bilder vom Platz gesehen. Da hätte man locker drauf spielen können“, sagte der Trainer der inzwischen seit zehn Spielen in Folge ungeschlagenen Wattenscheider, Christian Möller. Besonders bitter: Mit einem Sieg hätte 08 die Tabellenspitze übernehmen können, nun muss Wattenscheid auf dem zweiten Platz überwintern. „Viele Leute haben sich für heute extra frei genommen, und der Verein hatte sich für den Fall eines Sieges etwas ausgedacht. Das ist jetzt leider hinfällig“, so Möller.