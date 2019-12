Wattenscheid 08 lässt auch Weitmar 45 keine Chance

In der Fußball-Bezirksliga scheitert Günnigfeld an individuellen Fehlern. Gröger und Rogge sichern den Sieg für den FC Altenbochum. Kurdistan feiert 4:1-Kantersieg über Kaltehardt. Der große Überblick.

SW Wattenscheid – SC Weitmar 45 4:0 (2:0)

Wattenscheid marschiert weiter und feiert den dritten Sieg in Serie. Seit insgesamt zehn Spielen in Folge ist die Mannschaft von SW-Coach Christian Möller damit nun bereits unbesiegt. Für den ersten Tabellenplatz hat es dennoch nicht gereicht. Weil Welper ebenfalls gewonnen hat, liegen die Hattinger weiterhin zwei Zähler vor den Schwarz-Weißen. „Ich muss meiner Mannschaft ein ganz großes Lob aussprechen. Das war eine sehr starke Partie von uns. Jeder von den Jungs hängt sich unglaublich rein, das ist wirklich einmalig“, sagte Möller.

Doppelschlag bringt Wattenscheid 08 in die Erfolgsspur

Ist das noch Fußball? Realität bei SW Wattenscheid 08 gegen Weitmar. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die Zuschauer an der Dickebank sahen eine zu Beginn noch recht ausgeglichene Partie. Auf dem schlammigen Ascheplatz entwickelte sich schnell ein offener Schlagabtausch, mit guten Torchancen auf beiden Seiten. „Der Doppelschlag kurz vor der Pause war dann natürlich recht bitter“, so Weitmars Coach Axel Sundermann, dessen Team innerhalb weniger Minuten zwei Treffer einstecken musste.

Nach der Unterbrechung erhöhte Wattenscheid weiter den Druck, beherrschte nun zunehmend die Partie und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern kurz vor Schluss. „Nach der Pause waren die einfach besser als wir. Deshalb ist der Sieg auch hochverdient“, resümierte Sundermann.

Tore: 1:0 D. Schroven (41.), 2:0/3:0 Raducanu (45./85.), 4:0 Dirsus (90.)

SV Bommern – DJK Adler Riemke 4:1 (2:1)

„Das war ein Spiel auf Kreisliganiveau. Mit einer solchen Leistung gehören wir nicht in die Bezirksliga“, sagte der hörbar angefressene Coach der Riemker, Roger Dorny. Nach dem ersten Gegentreffer gelang den Adlern zwar noch der Ausgleich, „nach der Pause war es dann aber einfach nur noch desolat von uns“, so Dorny. Passend dazu: Mit seiner ersten Aktion nach seiner Einwechslung sah Christian Fier glatt Rot, die letzten 20 Minuten war Riemke somit in Unterzahl. Bommern gelang dann zwar ebenfalls keine spielerische Glanzleistung mehr, jedoch ein weiterer Treffer: 4:1. Damit ist Riemke auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Tore: 1:0 (27.), 1:1 Hoffmann (37.), 2:1 (43.), 3:1 (61.), 4:1 (90.+3)

SV Phönix Bochum – SG Welper 0:2 (0:0)

„Wir haben heute über 80 Minuten lang eine wirklich sehr gute Leistung gezeigt. Am Ende hat sich deren spielerische Klasse aber doch durchgesetzt“, sagte Phönix-Coach Maximilian Wagener, dessen Team sich mit einer 0:2-Pleite gegen den Tabellenführer abfinden musste.

Dabei begann die Partie recht ausgeglichen: Zwar hatte Welper die besseren Torchancen, immer wieder parierte Phönix-Keeper Adrian Brödner jedoch gekonnt. „Nach der Pause wurden die dann aber zunehmend dominanter. Die haben schon eine brutale Qualität“, so Wagener. Zwar verteidigten die Gastgeber weiterhin sehr entschlossen, der Doppelschlag kurz vor Schluss beendete dann jedoch alle Bemühungen der Bochumer.

Tore: 0:1 (82.), 0:2 (89.)

SG Herne 70 – VfB Günnigfeld 4:2 (2:1)

Bittere Pleite für Günnigfeld. „Leider haben wir uns wieder einmal zu viele individuelle Fehler erlaubt“, sagte VfB-Coach Dino Degenhardt. Dabei begann die Partie aus Sicht der Bochumer noch recht erfolgversprechend: Herne startete sehr defensiv und Günnigfeld erspielte sich die ersten guten Chancen. Marvin Missun und Fabrice Meinert scheiterten beide sehr knapp. Herne indes präsentierte sich zielsicherer, traf zum 1:0 und legte nach dem Ausgleich der Bochumer noch vor der Pause einen weiteren Treffer nach.

„Wir sind dann aber richtig gut aus der Pause gekommen“, so Degenhardt, dessen Team dank des Treffers von Fabrice Meinert erneut egalisieren konnte. In der Folge ließ der VfB dann jedoch beträchtlich nach, leistete sich zunehmend mehr Fehler und kassierte folgerichtig auch noch zwei weitere Treffer.

Tore: 1:0 (30.), 1:1 Schlüter (37.), 2:1 (42.), 2:2 Meinert (46.), 3:2 (55.), 4:2 (61.)

CF Kurdistan – TuS Kaltehardt 4:1 (1:0)

„Wir waren heute die klar bessere Mannschaft. Das war ein super Fußballspiel von uns“, sagte der zweite Kassierer des CF, Redwan Dervisch. Von Beginn an hatte Kurdistan mehr Ballbesitz, agierte sehr zielstrebig und erzielte recht früh den ersten Treffer. Und auch nach der Pause waren die Gastgeber weiter spielbestimmend: Rody Daruesh und Jwan Mohammad erhöhten auf 3:0. Zwar gelang Klatehardt der 1:3-Anschlusstreffer, verunsichern ließ sich der CF davon jedoch nicht: Die Kurden spielten weiter sehr diszipliniert und belohnten sich mit dem Siegtreffer durch Walid Hamadi. „Ein absolut verdienter Sieg für Kurdistan“, resümierte Kaltehardts Trainer Carsten Droll.

Tore: 1:0 J. Mohammad (14.), 2:0 Daruesh (46.), 3:0 J. Mohammad (48.), 3:1 Andoh (55.), 4:1 Hamadi (78.)

TuS Hattingen – FC Altenbochum 0:2 (0:1)

„Wir sind natürlich sehr froh darüber, vor der Winterpause noch einmal mit einem Dreier überzeugt zu haben“, sagte der Sportliche Leiter Altenbochums, Marcus Ritter. Beide Mannschaften zeigten ein starkes Mittelfeldpressing, hochkarätige Torchancen blieben indes Mangelware. „Wir waren defensiv sehr gut und haben viele Möglichkeiten von denen so schon früh vereitelt“, so Ritter, dessen Team schließlich, durch ein Strafstoß, mit 1:0 in Führung gehen konnte. Auch im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer eine recht ausgeglichene Partie, im Abschluss zeigte sich der FCA jedoch sicherer. Für den Siegtreffer sorgte Finn Rogge.

Tore: 0:1 Gröger (33.), 0:2 Rogge (80.)