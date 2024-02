Wattenscheid 08 vor Derby mit drei Erfolgserlebnissen

Bochum Wattenscheid 08 misst sich am Sonntag mit der DJK im Derby. FC Altenbochum fiebert SW Essen entgegen, hat aber Personalsorgen: die Testspiele.

Auch an diesem Wochenende stehen zahlreiche Testspiele auf dem Programm - so das Wattenscheider Derby zwischen 08 und der DJK. Die Schwarz-Weißen glichen nun ein verloren geglaubtes Spiel noch aus. Ein Überblick.

SW Wattenscheid 08 – SpVgg Horsthausen 3:3 (1:1). Nach drei Testspielsiegen in Folge kam der Landesligist SW Wattenscheid 08 am Donnerstagabend nicht über ein Remis hinaus. Gegen den Westfalenligist SpVgg Horsthausen gab es ein 3:3.

Die Vorzeichen für den Test waren aus Sicht der Wattenscheider nicht optimal, kurzfristig musste 08-Coach Jan Ramadan auf drei erfahrene Innenverteidiger verzichten. „Gerade in der Abwehrkette hat man das deutlich gemerkt. Natürlich geht unser Dank an die Zweite, insgesamt vier Spieler aus der Reserve haben uns unterstützt“, so Ramadan.

Ersoy lässt das 2:0 liegen und trifft spät

Den Personalproblemen zum Trotz begann sein Team dennoch mit offenem Visier: Nach dem Führungstreffer von Alban Tahiri hatte Seyit Ersoy sogar die Chance auf 2:0 zu erhöhen, er verfehlte das Ziel knapp. In der Folge setzten sich mehr und mehr die individuellen Qualitäten des Westfalenligisten durch. Die 08er indes gerieten nun häufiger beim eigenen Pressing in Unterzahl.

„Nach der Pause haben wir dann auf Eins gegen Eins umgestellt, so lief es besser“, berichtete der Coach. Die Entscheidung folgte in den Schlussminuten: Nach einem 1:3-Rückstand verkürzte erst Girolamo Tomasello, und wenige Minuten später legte Seyit Ersoy per Strafstoß einen weiteren Treffer nach - 3:3.

Der nächste Test für die Ramadan-Elf ist ein echter Fußballleckerbissen: Am kommenden Sonntag empfängt 08 nämlich den Bezirksligisten DJK Wattenscheid zum prestigeträchtigen Derby an der Dickebankstraße (15 Uhr).

Tore: 1:0 Tahiri (14.), 1:1 (20.), 1:2 (56.), 1:3 (61.), 2:3 Tomasello (86.), 3:3 Ersoy (89.)

Hordel kassiert gegen Niederwenigern mit 2:4 (1:2) erste Niederlage nach drei Siegen

Hordels Team von Trainer Mirko Talaga, hier bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, zog diesmal den Kürzeren. Foto: Michael Schwalm / FUNKE Foto Services

Erste Testspielniederlage für die DJK TuS Hordel. Nach drei Siegen in Folge musste sich die Mannschaft von DJK-Coach Mirko Talaga nun das erste Mal in der laufenden Vorbereitung mit einer Pleite abfinden.

„Eine dumme Niederlage. Den vier Gegentreffern gehen jeweils individuelle Fehler voraus“, so Talaga. Nach den ersten beiden Toren kam Hordel jedoch noch einmal zurück,dank der Treffer von Yusuf Öztürk und Devin Sareyko war die Partie zur Mitte der zweiten Hälfte wieder ausgeglichen. Kurz nach dem Ausgleich hatte Hayate Nishimura sogar das 3:2 auf dem Fuß, er vergab jedoch knapp. Die Gäste präsentierten sich zielsicherer und erhöhten nur wenig später.

In der Folge nahm die Gegenwehr der DJK dann mehr und mehr ab, ein weiterer Gegentreffer war also fast folgerichtig. „Es war ein interessanter Test. Die ersten 70 Minuten waren okay, die letzten 20 waren schwach“, resümierte Talaga. Am kommenden Sonntag empfängt seine Mannschaft den Bezirksligisten Erler Spielvrein (15 Uhr, Hordeler Heide).

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (26.), 1:2 Öztürk (28.), 2:2 Sareyko (66.), 2:3 (73.), 2:4 (90.)

FC Kray - CFK Bochum 5:0 (3:0): CF Kurdistan ist wieder auf Torwartsuche

Deutliche Niederlage für den Bezirksligisten CFK Bochum. Im Test gegen den Landesligisten FC Kray unterlag die Mannschaft von CFK-Trainer Matthias Gebauer mit 0:5.

„Es war dennoch ein besseres Spiel als noch zuletzt. Insgesamt sechs erfahrene Spieler sind nach Verletzungen wieder zum Kader zurückgekehrt, das hat man schon gemerkt. Klar ist aber auch, es fehlt noch das Training“, so Gebauer. Bitter indes für ihn: Stammkeeper Ali Malla Hamud steht aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Beim Testspiel sprang nun Jwan Abdalla aus der Zweiten ein, eine Dauerlösung sei dies jedoch nicht.

Im ersten Durchgang hielt sein Team recht gut dagegen, lediglich ein Strafstoß- sowie zwei Standardtreffer konnte der CFK nicht verhindern. Aus dem Spiel heraus erspielte sich der Gastgeber nur wenige Torchancen. Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild, Kray hatte bessere Momente, die Kurden hielten jedoch lange stand. Erst kurz vor Schluss zappelte das Netz der Gäste noch zwei Mal: 0:5.

Am kommenden Sonntag steht bereits der nächste Härtetest bevor: Die Gebauer-Elf ist zu Gast beim Landesligisten VfB Frohnhausen (15 Uhr, Raumerstraße, Essen).

Tore: 1:0 (7.), 2:0 (18.), 3:0 (37.), 4:0 (81.), 5:0 (88.)

FC Altenbochum fiebert Test gegen SW Essen entgegen

Der Landesligist FC Altenbochum trifft am kommenden Sonntag auf einen echten Traditionsverein: In heimischen Gefilden empfängt der FCA den Oberligisten ETB SW Essen (15 Uhr, Am Pappelbusch). „Wann trifft man in der Vorbereitung schon mal auf einen Oberligisten? Natürlich ist das etwas besonders gegen so einen Verein“, verdeutlicht FCA-Trainer Axel Sundermann, dessen Team wegen witterungsbedingten Ausfällen erst ein Testspiel absolvieren konnte. Am vergangenen Sonntag unterlag die Sundermann-Elf gegen den Westfalenligisten SpVgg Horsthausen mit 1:2 (1:1). Verzichten müssen die Altenbochumer am Sonntag auf David Gröger (erkrankt), die Einsätze von Fabio Kontny und Niklas Scherff (beide angeschlagen) stehen noch auf der Kippe.

Weitere Testspiele am Sonntag, 4. Februar

SF Niederwenigern – Concordia Wiemelhausen (15 Uhr, Burgaltendorfer Straße, Hattingen), R.W.T. Herne – VfB Günnigfeld (14.30 Uhr, Horsthauser Straße, Herne), Concordia Wiemelhausen II – CSV SF Bochum-Linden (14.30 Uhr, Glücksburger Straße), SF Westenfeld – FC Neuruhrort (15 Uhr, Lohackerstraße), SuS Haarzopf – SC Weitmar 45 (14.30 Uhr, Föhrenweg, Essen), FC Hellas/Makedonikos Hagen – TuS Harpen (15.15 Uhr, Holthauser Straße, Hagen)

