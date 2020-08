Wattenscheiderin Ritter überrascht mit Bronze im Diskuswurf

Julia Ritter, TV Wattenscheid 01, gewann bei der DM in Braunschweig Bronze mit dem Diskus.

Bochum/Braunschweig. Für Julia Ritter ist die DM in Braunschweig prima gelaufen. Das Wurf-Talent des TV Wattenscheid 01 gewann zwei Medaillen.

Für Julia Ritter sind die Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig richtig gut gelaufen. Nachdem sie am Samstag Silber im Kugelstoßen gewonnen hatte, holte sie am Sonntag auch im Diskuswurf eine Medaille.

Das Wurf-Multitalent des TV Wattenscheid 01 sicherte sich Bronze mit einer Weite von 55,80 Meter. Das ist weit entfernt von ihrer persönlichen Bestleistung. „Ich hätte nicht gedacht, dass man mit dieser Weite Bronze holt“, sagte Julia Ritter dazu. „Ich war hier als Fünfte gemeldet – und jetzt hab ich Bronze! Zwei Medaillen bei Deutschen Meisterschaften, das war mein Traum und jetzt hab ich ihn. Ganz cool für diese Saison. Mal sehen, vielleicht gibt es zuhause eine Party.“

Philipp Trutenat verpasste nach seinem tollen vierten Platz am Samstag über die 100 Meter den Endlauf denkbar knapp: am Ende fehlten ihm genau drei tausendstel Sekunden. Robert Hering und Noel-Philippe Fiener waren im Halbfinale ebenfalls ausgeschieden.