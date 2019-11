Fußball - Westfalenliga Westfalenligist TuS Hordel will seine Serie weiter ausbauen

Bochum. Seit zehn Spielen ist der TuS Hordel unbesiegt. Gegen den SC Neheim wollen die Hordeler ihre Serie ausbauen. Aber die Vorzeichen stehen schlecht.

Für die seit inzwischen nun bereits zehn Spielen in Folge ungeschlagene DJK TuS Hordel (5. Platz/25 Punkte) steht am Sonntag ein Heimspiel an. Das Team von Coach Holger Wortmann erwartet den SC Neheim (14.30 Uhr, Hordeler Heide).