Wiemelhausen verteilt gegen Finnentrop zu viele Geschenke

Concordia Wiemelhausen - SG Finnentrop/Bamenohl 1:3 (0:3). Rund einen Monat lang ist die Concordia unbesiegt geblieben. Gegen Spitzenreiter Finnentrop/Bamenohl durfte am Ende aber der Gegner jubeln. Die Wiemelhauser verteilten kurz vor Weihnachten gleich drei Gastgeschenke und standen bei den Gegentreffern Pate. Da half auch die engagierte Leistung in der zweiten Hälfte nichts mehr.

„Ich bin mega enttäuscht. Das Spiel war ein bisschen sinnbildlich für die Saison bislang. Uns fehlt die Konstanz, wir kassieren viel zu viele Gegentore und brauchen vorne zu viele Chancen, um einen Treffer zu erzielen“, haderte Trainer Jürgen Heipertz, dessen Team damit auf Rang sieben überwintert: „Eigentlich kann man mit dem Platz zufrieden sein, aber es war so viel mehr möglich. Immer wenn wir die Chance haben, einen Satz in der Tabelle zu machen, dann liefern wir solche Spiele ab. Da werden wir uns in der Pause Gedanken drüber machen.“

Wiemelhausen agiert zu vorsichtig

Die Wiemelhauser hatten sich vorgenommen, die Räume eng zu machen und früh zu attackieren, um den Gegner erst gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Doch das Gegenteil war der Fall. Die Bochumer agierten zu vorsichtig, ließen in den Zweikämpfen Leidenschaft und Härte vermissen. Finnentrop nutzte die Räume, die sich boten, und zog sein Spiel auf. Bei den Toren standen die Wiemelhauser auch noch Pate.

Die Fehler reihen sich aneinander

Beim 0:1 wurde ein langer Ball von Concordias Hintermannschaft mit einer Kerze geklärt, beim zweiten Ball waren die Sauerländer dann zu unbedrängt. Das 0:2 legte Henning Wartala mit einem verunglückten Rückpass zu Torhüter Thorben Schmidt selbst auf. Und kurz vor dem Seitenwechsel verursachten die Gastgeber auch noch einen Elfmeter. 0:3 zur Halbzeit.

Einwechslungen bringen frischen Wind

In der zweiten Hälfte brachten die Einwechslungen von Tim Schwindt und David Yeboah nochmal Schwung. Die Concordia spielte im zweiten Durchgang direkter und kam so auch zu guten Möglichkeiten. Henning Wartala traf per Kopf nach einer Flanke von Mattis Kern zum Anschluss und läutete damit eine heiße Schlussphase ein. Am Ende wurde es ein echter Schlagabtausch, Wiemelhausen drückte, Finnentrop – nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl – konterte. Doch Tore fielen nicht mehr. „Mit der Einstellung in der zweiten Halbzeit bin ich zufrieden, ansonsten nicht“, schloss Heipertz.

Ein besonders schlechtes Ende nahm das Spiel für Felix Stahmer. Der 28-Jährige hatte gerade erst sein Comeback gefeiert, spielte am Sonntag gegen Finnentrop erstmals wieder von Beginn an. Doch in der 18. Minute musste der Verteidiger schon ausgewechselt werden.

Stahmer hatte einen Schlag abbekommen, es besteht der Verdacht auf Nasenbeinbruch.

Die Fakten zum Spiel

Wiemelhausen: T. Schmidt - Kern, Strohmann, Nkam, Stahmer (18. Leone) - Scherff (46. Yeboah), Wartala, Simsek (46. Schwindt) - Hupka, Kadiu, Franke (78. Gumpert)

Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Finnentrop (84., wdh. Foulspiel)

Tore: 0:1 (8.), 0:2 (29.), 0:3 (Foulelfmeter, 43.), 1:3 Wartala (63.)