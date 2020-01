Wiemelhausens A-Junioren wollen die Titelverteidigung

Ralf Koslowski, Trainer der A-Junioren von Concordia Wiemelhausen, denkt gerne an das vergangene Jahr zurück. Damals setzten sich seine Jungs im Finale des Hallenmasters mit 5:2 gegen die Talente der SG Wattenscheid 09 durch. „Die Stimmung in der Rundsporthalle war schon besonders. Deshalb freuen sich die Jungs, wieder dabei zu sein“, sagt Koslowski. Geht es nach dem Trainer, bleibt der Titel auch in diesem Jahr das Ziel.

„Ich finde, es wird eine sehr interessante Veranstaltung. Das Turnier ist hochkarätig besetzt“, blickt Wiemelhausens Trainer voraus. Mit dabei ist auch wieder Vorjahresfinalist Wattenscheid 09. Die A-Junioren sind nun das Aushängeschild des Vereins. Für Koslowski ist allerdings die Mannschaft von DJK TuS Hordel der Favorit auf den Titel.

Wiemelhausens Trainer Koslowski: TuS Hordel ist der Favorit

Das Team von Trainer Marcel Radke steht auf dem fünften Platz der A-Junioren Landesliga. „Sie sind die klassenhöchste Mannschaft des Turniers und damit automatisch ein Anwärter auf den Titel“, denkt Concordia-Trainer Koslowski und ergänzt: „Gerade in der Halle ist alles möglich. Deshalb sind wir bestrebt, den Titel zu verteidigen.“

Mut macht ihm zudem die letzte Begegnung mit Hordel. Im November empfing Concordia den TuS im Endspiel um den A-Junioren-Kreispokal. Wiemelhausen brachte den Landesligisten an den Rand einer Niederlage. Erst im Elfmeterschießen unterlag Wiemelhausen. Zum direkten Duell beider Mannschaften kommt es bereits in der Gruppenphase der Gruppe A, die von DJK Wattenscheid vervollständigt wird. In Gruppe B spielen DJK Arminia Bochum, die SG Wattenscheid 09 und der SC Weitmar 45 um die Halbfinals.