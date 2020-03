Seitdem die Verordnungen wegen der Corona-Pandemie den Trainings- und Spielbetrieb lahm gelegt haben, rollt auch bei den Fußballern des Westfalenligisten Wiemelhausen der Ball höchstens noch in den eigenen vier Wänden. Doch nicht nur sportlich ist die Situation außergewöhnlich, auch finanziell müssen neue Lösungen gefunden werden.

„Wir haben abgesprochen, dass die Spieler sich von zu Hause aus mit Laufeinheiten fit halten“, sagt Trainer Jürgen Heipertz über die sportliche Seite „Wir nehmen dabei keine Kontrollen vor, sondern vertrauen den Spielern voll. Die sind doch auch alle heiß darauf, dass es bald wieder losgeht.“

Die Einnahmen bleiben aus

Die andere Seite ist die finanzielle, denn Einnahmen bleiben momentan aus. „Das Vereinsheim ist sonst immer gut besucht, auch die Heimspiele fehlen. Bei den Sponsoren haben wir laufende Verträge, die hoffentlich weiter eingehalten werden können“, sagt der Sportliche Leiter Uwe Gottschling und versichert: „Der Monat März ist bei uns abgesichert.“

Der Vorsitzende Heiner Hanefeld erklärt, wie es danach weitergeht: „Wir haben gut gewirtschaftet und haben noch Geld in der Kasse. Aber wir müssen abwarten, wie lange wir damit auskommen müssen und wie sich die Situation insgesamt entwickelt. Diese Fragen kann momentan niemand beantworten. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, nicht nur ein sportliches.“

Heipertz Laufbahn könnte abrupt enden

Wenn der Spielbetrieb für diese Saison oder sogar für das ganze Jahr eingestellt werden sollte, nimmt alles nochmal ganz andere Dimensionen an. Dann wäre auch Heipertz’ Laufbahn abrupt beendet. Der Trainer wollte im Sommer sein Amt in Wiemelhausen niederlegen. „Es wäre schade, wenn es so zu Ende gehen würde, ich will die Mannschaft schon nochmal betreuen“, sagt Heipertz: „Aber momentan zählen sowieso andere Dinge, da wird der Fußball unwichtig.“