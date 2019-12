Bochum. 2019 ist auch im sportlichen Bochum viel passiert. Es gab Tore, Tränen und Triumphe. Hier ist das Quiz dazu.

Wo geht eine VfL-Legende beim Heimatbesuch hin?

Viel ist an Zeit nicht mehr übrig im Jahr 2019. In dem ist in Bochum viel im Sport passiert. Es gab Tore, Tränen und Triumphe. Einmal mehr blicken wir mit einem Quiz zurück auf die vergangenen zwölf Monate. Richtig ist jeweils nur eine Antwort. Die Auflösung gibt es am 2. Januar.

1. Zum Ende des Jahres liegt der VfL Bochum in der Zweitliga-Tabelle auf Platz 14. Auf welchem Platz lag er zu diesem Zeitpunkt des Vorjahres?

a. 5

b. 8

c. 12

2. Bis September war Robin Dutt Trainer des VfL. Er war auch immer für einen Spruch gut. Wenn meinte er, als er sagte: „Ich hasse ihn. Aber wir brauchen ihn.“

a. Videobeweis

b. Sportvorstand Sebastian Schindzielorz

c. Platzwart

3. Im Sommer musste der VfL erneut einen treffsicheren Stürmer ziehen lassen. Wer wechselte zum Hamburger SV

a. Lukas Hinterseher

b. Lukas Hintersehr

c. Lukas Hinterseer

4. Dimitrios Grammozis verließ die A-Junioren des VfL Bochum im Februar, um bei Darmstadt 98 seine erste Profistation als Trainer anzutreten. Sein Nachfolger kam im Sommer von Dynamo Dresden und heißt Matthias...

a. Lust

b. Munter

c. Witz

5. Ihm zur Seite als Co-Trainer steht ein Ex-Profi des BVB. Um wen handelt es sich?

a. Karl-Heinz Riedle

b. Marc-André Kruska

c. Márcio Amoroso

Karl Heinz Riedle (l.) ist immer noch sportlich unterwegs. aber ist er Co-Trainer bei der U19 des VfL? Foto: firo Sportphoto/ Christopher Neundorf / firo Sportphoto

6. Im U19-Westfalenpokal war für den VfL Bochum diesmal im Viertelfinale Schluss. 0:2 hieß es am Ende gegen den Titelverteidiger . . .

a. FC Bayern München

b. RB Leipzig

c. VfB Stuttgart

7. Die U17 des VfL Bochum ist mit sechs Unentschieden der Remis-König der Liga. Kurioserweise endeten alle diese sechs Partien mit demselben Ergebnis. Welchem?

a. 0:0

b. 1:1

c. 2:2

8. Bei Westfalenligist Concordia Wiemelhausen geben zwei Brüder auf dem Feld den Ton an. Thorben als Torhüter und Christopher als Kapitän. Welchen Ex-Kanzler tragen sie im Nachnamen?

a. Schmidt

b. Kohl

c. Schröder

9. Hordel geht als Tabellendritter mit einer breiten Brust in die Winterpause der Westfalenliga. Vor allem die Defensive beeindruckte. Wie viele Gegentore gab es in 17 Spielen?

a. 11

b. 13

c. 15

10. In der Kreisliga B spielt seit Sommer bei Teutonia Ehrenfeld ein Ex-Profi des VfL Bochum und hat sein Team zur Winterpause auf Platz eins geführt. Von wem ist die Rede?

a. Peter Peschel

b. Marcel Maltritz

c. Theofanis Gekas

Er spielt jetzt für die VfL Sparkassen Stars Bochum: Wie heißt dieser Basketballer? Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

11. Welche beiden Vereine spielen bereits ihre fünfte Saison in Folge in der Bezirksliga?

a. TuS Harpen/TuS Kaltehardt

b. DJK Adler Riemke/SV Phönix Bochum

c. FC Altenbochum/SC Weitmar 45

12. Gegen welchen Oberligisten musste sich der FC Altenbochum vor einigen Monaten im Verbandspokal erst im Elfmeterschießen geschlagen geben?

a. Holzwickeder Sport Club

b. SV Schermbeck 1912

c. SC Wiedenbrück

13. Beim Sparkassen Giro stand der deutsche Tour de France-Durchstarter im Fokus. Und er lieferte, siegte beim Hauptrennen und beim Derny. Wie heißt dieser Radfahrer?

a. Emanuel Buchmann

b. Rick Zabel

c. Marcel Kittel

Wie heißt der Radfahrer, der den 22. Internationalen Sparkassen-Giro gewann? Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

14. Valentin Baus holte sich in diesem Jahr den Europameistertitel und qualifizierte sich damit für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio. In welcher Sportart?

a. Rollstuhl-Basketball

b. Rollstuhl-Rugby

c. Rollstuhl-Tischtennis

15. Bei der Bochumer Jugendsportlerehrung im März wurden 220 Talente ausgezeichnet. Sportler des Jahres 2018 wurde ein Karateka von Budokan Bochum. Wer?

a. Axel Holz

b. Ayman Rouchdi

c. Azrael Stephan





16. Vorzeitig hat der VfL Bochum den Vertrag mit Anthony Losilla verlängert. Wie ist der Spitzname des Spielführers?

a. Lotto

b. Toto

c. Rennquintett

17. Zum DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL und den Bayern kam VfL-Legende Hermann Gerland mal wieder in Bochum vorbei. Wo geht er immer hin, wenn er seine alte Heimat besucht?

a. Zu Ata Lameck ins Wohnzimmer

b. zur Metzgerei Drees

c. ins Bergbaumuseum

18. Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung des VfL findet zu Beginn des Jahres klare Worte in Bezug auf Borussia Dortmund und den FC Schalke 04. Was sind die beiden Vereine für ihn?

a. Unerreichbare Konkurrenten

b. Bemitleidenswerte Nachbarn

c. Unterhaltungskonzerne



19. Die VfL Sparkassen Stars reagieren auf ihr großes Verletzungspech und verpflichten einen Spieler nach. Der Engländer heißt?

a. Michael St. Louis

b. Desmond Utah

c. Conner Washington