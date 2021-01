Bochum Die 2. Liga ProB bleibt spannend. Spitzenreiter Sparkassen Stars Bochum verlor bei den BSW Sixers. Es war die zweite Niederlage.

Es bleibt eine anspruchsvolle Saison für die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum in der ProB. Das Team von Trainer Felix Banobre war am 14. Spieltag bei den BSW Sixers in Sandersdorf gefordert. Die Rückreise traten sie mit einer Niederlage im Gepäck an. Das 80:83 war die zweite Niederlage in dieser Spielzeit. Die Bochumer bleiben dennoch Spitzenreiter.

Niklas Geske versuchte es mit einem Dreier. Kurz danach zielte Miki Servera aus der Distanz auf den Korb. Beide Bochumer verfehlten das Ziel und damit auch eine mögliche Verlängerung.

Buljevic fehlt weiterhin

Der konnte erneut nicht in kompletter Besetzung antreten. Bereits vor der Partie stand fest, dass US-Flügel Elijah Allen die Partie aufgrund seiner Knieverletzung verpassen würde. Am Freitagnachmittag musste dann auch Marco Buljevic für das Auswärtsspiel absagen. Immerhin kehrten mit Lamar Mallory und Julian Jasinski zwei zuletzt verletzte Spieler ins Team zurück.

Den Sixers gehörte die Anfangsphase und schließlich auch die ersten beiden Viertel. Durchgang eins gewannen sie mit 20:14, den zweiten mit 21:19. Der Start in die zweite Halbzeit gehörte dann aber den Bochumern. Erst traf Lars Kamp einen Freiwurf und Johannes Joos ließ zwei Treffer von der Freiwurflinie folgen, ehe erneut Kamp von jenseits der Dreipunktelinie auf 39:41 verkürzen konnte.

Weitere Themen Zweite Saison-Niederlage für die VfL Sparkassen Stars Bochum

10-2-Lauf der Sixers

"Die Mannschaft hat dann die Intensität in der Defensive erhöht", sagte Tobias Steinert Geschäftsführer der Sparkassen Stars. "Sie hatte wichtige Ballgewinne und konnte nach zwei Punkten von Niklas Geske und einem Korbleger von Lars Kamp dann auch erstmals den Ausgleich beim Stand von 43:43 herstellen." Julian Jasinski brachte Bochum durch einen getroffenen Freiwurf im Anschluss das erste Mal seit dem ersten Viertel wieder in Führung. Es blieb die letzte Führung für die Bochumer.

Mit einem 10:2-Lauf beendeten die Sixers das Viertel. Vor den letzten zehn Minuten lagen sie mit 57:65 in Führung. Drei Minuten vor Ende der Partie konnte Kamp mit einem Dreier auf 75:77 verkürzen. 1:42 Minute vor dem Ende hieß es aber wieder 75:82 aus Bochumer Sicht. Es war die Entscheidung, weil schließlich Geske und Servera nicht mehr trafen.

Nachholspiel gegen Wedel

„Wir sind nach einer wirklich sehr schwachen ersten Halbzeit zurück ins Spiel gekommen und konnten die Partie noch einmal eng gestalten", sagte Steinert. "Wir mussten heute sehr viel Kraft investieren, was am Ende leider nicht gereicht hat um die Partie noch einmal zu drehen. Ich bin überzeugt, dass wir aus dieser Niederlage unsere Lehren ziehen werden und hoffentlich am Mittwoch im Nachholspiel gegen Wedel bereits auf die Siegerstraße zurückfinden können.“

Viertel: 20:14, 21:19, 24:24, 18:23

Bochum: Kamp (28 Punkte), Servera (14), Geske (13), Joos (11), Mallory (5), Jasinski (5), Behr (3), Dietz (1), Bilski, Jung, Lang