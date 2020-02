19 Fotos: Der VfB Bottrop besiegt Tusem Essen mit 4:1

Der VfB Bottrop hat am Mittwochabend den zweiten Rückrundensieg eingefahren. Die Schwarz-Weißen setzten sich auf dem Kunstrasenplatz des Jahnstadions mit 4:1 (0:1) gegen Tusem Essen durch. Was Trainer Patrick Wojwod nach 90 Minuten gut gefiel: Sein Team steckte die Nachwehen des 3:1-Derbysieges gegen Fortuna Bottrop weg und steigerte sich spürbar nach schwacher erster Halbzeit.

Marius Dyballa hatte das selbe Gefühl wie die meisten Zuschauer. Der Mittelfeldspieler des VfB Bottrop brüllte nach 30 Minuten über den Platz: „Schneller, wir schlafen ja ein.“ Die ersten 45 Minuten der Schwarz-Weißen glichen einem fußballerischen Winterschlaf. Die Mannschaft ließ Tempo in ihren Aktionen vermisste, übte auf eine biedere Mannschaft aus Essen viel zu wenig Druck aus und bewegte sich mannschaftstaktisch schlecht.

In der ersten Hälfte bleibt der VfB Bottrop ohne Torchance

Die erste Halbzeit verging ohne eine einzige Torchance für den Hausherren. Tusem war nicht überlegen, aber doch die deutlich agilere Mannschaft, die aus einer massiven Abwehr immer wieder versuchte, über Geschwindigkeit zu Chancen zu kommen. Die letzte Szene des ersten Durchgangs riss die Bottroper dann aus ihrem Tiefschlaf. Ein abgefälschter, nicht einmal harter Schuss von Joshua Windelschmidt kullerte über Bottrops Torlinie.

Bottrop So haben sie gespielt Bezirksliga 6 VfB Bottrop - Tusem Essen 4:1 (0:1) Torfolge: 0:1 (45.) Windelschmidt, 1:1 (48.) Istek, 2:1 (60.) Pöschl, 3:1 (86.) Kanoglu, 4:1 (89.) Solh. Bottrop: Schürmann; Solh, Pöschl, Stanczyk, Uslu, Wunder, Dyballa (56. Krasniqi), Kanoglu, Berbero, Istek (63. Brenne), Kukuczka. Essen: Killmann; Titz, Avci, Windelschmidt, Ibranovic (89. Horn), Paulun, Riesener (73. Musapour), Baruffolo, Muth, Kamboua (85. Caterisano), Schmidt (46. Vasquez). Schiedsrichter: Moritz Behrend. Zuschauer: 100.

Patrick Wojwod steuerte mit einer klaren Vorstellung die Kabine an. „Viel zu transusig“, schimpfte der Coach. Wojwod nahm Änderungen vor, zog Gino Pöschl aus dem Mittelfeldzentrum auf die linke Außenbahn und stattete Kudret Kanoglu, der zuvor im defensiven Mittelfeld unauffällig geblieben war, mit der Spielmacherrolle aus. Die Umstellungen machten sich schon im ersten Angriff bemerkbar. Der VfB bekam Tiefe ins Spiel. Nutznießer war Sercan Istek, der in der 48. Minute zum Ausgleich traf. „Der Oppa wieder, der macht die Dose wieder auf“, kommentierte Wojwod später.

Umstellungen des VfB Bottrop zeigen schnell Wirkung

Mit der taktischen Umstellung änderte sich nicht nur der Spielstand, sondern auch die Kräfteverhältnisse. Während Pöschl jetzt über die Außenbahn Tempo machte, verteilte in der Mitte Kanoglu schlau die Bälle. Essen hatte jetzt kaum noch Zugriff auf das Spiel, konzentrierte sich fast ausschließlich auf seine Defensivaufgaben. Stoppen konnten sie die Bottroper aber nicht. Gino Pöschl setzte sich in der 60. Minute auf der linken Außenbahn durch, lief in die Box und visierte aus spitzem Winkel das kurze Toreck an. Der stramme Schuss sorgte für die Führung.

Mit der Führung kam auch der Spaß am Fußball und die nötige Sicherheit zurück. Die Bottroper waren längst spielüberlegen und münzten das auch in den entsprechenden Spielstand um. Kudret Kanoglu traf nach 85 Minuten mit einem platzierten Schuss zum vorentscheidenden 3:1. Für den 4:1-Endstand sorgte Hussein Solh, der einen Eckball von Murat Berbero mit dem Kopf vollendete.

Durch den zehnten Saisonsieg stellten die Bottroper ihre Punktausbeute auf 34, haben jetzt nur noch einen Punkt Rückstand auf den Tabellenvierten Vogelheimer SV. Weiter geht es erst am 1. März. Dann steht das Heimspiel gegen den SV Adler Osterfeld auf dem Programm.

