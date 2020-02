60m-Hürden: Lewald läuft in Leipzig auf sechsten Platz

Leipzig. Der Bottroper Marius Lewald stellt bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig einen Rekord auf, läuft ins Finale und wird am Ende Sechster.

Der Bottroper Leichtathlet Marius Lewald ist in der nationalen Spitze angekommen. Bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig belegte der 20-Jährige den sechsten Platz über 60m-Hürden.

Nach exakt 8,14 Sekunden hatte Lewald am Samstagnachmittag in Leipzig sein Ziel für die Hallensaison 2020 erreicht: Eine neue persönliche Bestzeit und dazu das Ticket für den Endlauf bei den Deutschen Meisterschaften. Im Finale stoppte die Uhr dann nach 8,17 Sekunden, bedeutete für den Bottroper Leistungssportler einen hervorragenden sechsten Platz im Vergleich mit den besten Hürdensprintern des Landes.

„Ich hatte mit dem Finale geliebäugelt, aber nicht damit gerechnet, meine Zeit so deutlich verbessern zu können. Der Endlauf lief zwar dann nicht mehr ganz rund, aber mein Trainer sieht noch viel Luft nach oben. Ich bin für den Moment mega zufrieden“, sagte der 20-Jährige nach dem erfolgreichen Wettkampf, den er am Sonntag mit den fünften Platz mit der 4x200-Meter-Staffel des TV Wattenscheid krönen konnte. „Jetzt habe ich eine Woche Pause und dann beginnt die Vorbereitungen für die Freiluftsaison. Mal sehen, was ich dann noch leisten kann“, blickt Lewald bereits erwartungsvoll auf die kommenden Monate, wenn wieder die 110 Meter-Hürdendistanz auf der Agenda steht. Vieles deutet auf neue Bestzeiten und Bestleistungen hin.