Adler 07 Bottrop deklassiert den HSC Osterfeld

Die Handballer der DJK Adler 07 befinden sich weiter auf der Jagd nach Bestwerten. Auch am 16. Spieltag der aktuellen Bezirksligasaison hielten sich die 07er unbeschadet, mit einem satten 34:8 (17:5) schickten die Bottroper einen völlig überforderten HSC Osterfeld zurück nach Oberhausen und haben den Aufstieg in die Landesliga nunmehr dicht vor Augen. Denn auch die Konkurrenz spielte dem Team von Adler-Trainer Sebastian Wycichowski an diesem Wochenende gehörig in die Karten: Verfolger HC Sterkrade patzte im Heimspiel gegen Kaldenhausen, weshalb die 07er nun einen Vorsprung von fünf Punkten haben.

„Für uns lief es optimal“, zeigte sich Wycichowski entsprechend glücklich. Kurios: Das erste Tor des Tages gehörte den Gästen aus Osterfeld, die zunächst das 1:0 erzielten. Doch es sollte die einzige Führung des HSC bleiben, denn über die gesamten 60 Spielminuten dominierten die Adler nahezu nach Belieben. So rückten die Gastgeber die Kräfteverhältnisse auf dem Parkett schnell zurecht und erspielten eine 7:3-Führung (12.).

Wycichowski nimmt früh eine Auszeit

Bottrop Tabellenschlusslicht gegen Spitzenreiter Dass sich diese beiden Teams auch in der kommenden Saison in Punktspielen gegenüber stehen, ist eher unwahrscheinlich. Das Derby zwischen der TSG Kirchhellen und Adler 07 Bottrop wird am kommenden Sonntag wohl vorerst zum letzten Mal ausgetragen. Beide Teams benötigen die Siegpunkte für ihre Saisonziele. Für die Adler geht es um den Landesliga-Aufstieg, für die Kirchhellener darum, den drohenden Abstieg zu verhindern. Spielbeginn ist um 11.45 Uhr, Loewenfeldstraße.

Vollkommen zufrieden war Sebastian Wycichowski mit dem Spiel seiner Schützlinge bis dahin aber noch nicht, weshalb die 07er kurz darauf ihre erste Auszeit nahmen. Wie die Folgeminuten zeigten, schien der Trainer die richtigen Worte gewählt zu haben: Nur noch zwei Torerfolge verbuchten die Gäste bis zur Halbzeitpause, wodurch Bottrop mit 17:5 davonzog. Immer wieder suchten die 07er schnell den Weg nach vorne, dazu präsentierte sich der Spitzenreiter in der Defensive robust und hellwach.

Auch der Seitenwechsel tat dem Spiel der Hausherren keinen Abbruch. „Wir haben deutlich geführt, wollten aber trotzdem konzentriert weiterspielen und bis zum Schluss hundert Prozent geben“, so Wycichowski. Dessen Team spielte im Stile eines Spitzenreiters munter weiter, zog auf 27:7 davon (45.) und ließ in den letzten zwölf Minuten keinen einzigen Gegentreffer mehr zu. So stand am Ende ein überdeutlicher 16. Ligaerfolg, der die Bottroper weiterhin ungefährdet an der Tabellenspitze thronen lässt. Wycichowski: „Dass unser Verfolger gepatzt hat, spielt uns natürlich in die Karten, wir werden dadurch aber nicht überschwänglich.“

Und dennoch scheint es, als sei der Aufstieg in die Landesliga für 07 spätestens seit diesem Wochenende nur noch eine Frage der Zeit. Bis dahin wollen die Bottroper weiterhin von Sieg zu Sieg eilen - und womöglich noch die eine oder andere Bestmarke knacken.

