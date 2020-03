Adler 07 Bottrop: Einradfahrer trauern um Christa Hommen

Bottrop. Christa Hommen brachte den Einradsport und die Weltmeisterschaft nach Bottrop. Die Frontfrau der DJK Adler 07 Bottrop verstarb unerwartet.

Die Einradfahrer der DJK Adler 07 Bottrop trauern um Christa Hommen. Die langjährige Abteilungsleiterin verstarb bereits im Februar viel zu früh und unerwartet.

„Christa war Einradfahren“, sagt Hans-Jürgen Bistrich von der DJK Adler und verdeutlicht mit diesen drei Worten, was Christa Hommen für die Bottroper Einradfamilie bedeutete. Hommen entdeckte 1992 den Sport für sich und war so begeistert davon, dass sie 1994 mit ganz viel Engagement und Herzblut die Einrad-Abteilung bei der DJK Adler 07 Bottrop ins Leben rief.

Hommen brachte die Weltmeisterschaft nach Bottrop

Hommen brachte unzähligen Kindern und auch Erwachsenen das Einradfahren bei und gab die Leidenschaft für diesen Sport weiter. „Christa hat das Einradfahren in Deutschland mit voran gebracht“, sagt Renate Hönscher von den Adlern.

Nach mehreren Deutschland-Cups richtete Christa Hommen 1998 mit Hilfe der Mitglieder der Abteilung die Einrad Weltmeisterschaft (Unicon IX) in Bottrop aus, ein tolles sportliches Ereignis mit Einradfahrern aus der ganzen Welt. „Wir haben gemeinsam viel erlebt, viele weitere regionale und nationale Meisterschaften im Rennen und Freestyle, Auftritte, aber auch Geburtstagsfeiern, Ausflüge zum Tetraeder, die Tour de Ruhr, die 30km-Tour in Geldern, die jährlichen Nikolausdiscos und vieles mehr. Christa sprühte vor Energie und Tatkraft, war immer hilfsbereit, motivierend, hatte immer eine neue Idee, wie Probleme gelöst werden konnten, war von mitreißender Begeisterung. Kinder lagen ihr sehr am Herzen“, erinnern sich Bistrich und Hönscher, „Mit ihrer Art und dem Sport hat sie uns allen viel Spaß und Freude gegeben, aber auch Leistungswille und Disziplin gelehrt. Danke Christa!“