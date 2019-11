Adler 07 Bottrop kämpft gegen Alstaden um die Spitze

Bottrop. Die Adler können im Nachholspiel die Tabellenführung übernehmen. Der Alstadener TuS erwies sich aber schon in der Vorwoche als Favoritenschreck.

Auf diesen Moment haben sie lange gewartet: Die Handballer der DJK Adler 07 Bottrop können heute die Tabellenführung der Bezirksliga zurückerobern. Das verlustpunktfreie Team holt die verlegte Partie gegen den Alstadener TuS nach. Zum Spaziergang wird die Partie gegen den Tabellenvierten nicht. Die Bottroper empfangen die zweitbeste Defensive der Liga.

Der Alstadener TuS kennt sich in den oberen Tabellenregionen der Bezirksliga aus. Die Mannschaft spielte schon in der vergangenen Saison eine Rolle im Meisterschaftskampf. Auch in diesem Jahr gehören die Oberhausener zu den stärksten Mannschaften, das bekam zuletzt Spitzenreiter HC Sterkrade zu spüren, der sich nur mit großer Mühe und einer Portion Glück zu einem Unentschieden kämpfte.

Augenzeuge war Sebastian Wycichowski. Bottrops Trainer machte sich noch einmal einen persönlichen Eindruck von dem, was seine Mannschaft heute erwartet: „Alstaden hat eine erfahrene und körperlich robuste Mannschaft. Sie verteidigen sehr effektiv, das wird ganz sicher kein leichtes Spiel.“

Mit Schnelligkeit gegen eine starke Defensive

Wycichowski hat sich seinen Matchplan schon zurecht gelegt und glaubt, den Oberhausenern am effektivsten mit Schnelligkeit begegnen zu können: „Wir werden versuchen, das Positionsspiel zu umgehen. Wenn wir gut umschalten, können wir Alstaden knacken.“ Personell sah es bei den Bottroper Adlern schon einmal besser aus. Fehlen werden neben dem Langzeitverletzten Ben Overberg diesmal Simon Kleinemeier und Thomas Lütke-Uphues. Till Overberg wird sein Trikot anziehen und sich auch warmlaufen, aber: „Wir werden ihn wohl nur punktuell einsetzen können“, sagt Sebastian Wycichowski.

Vor dem Spiel, das um 18.30 Uhr in der Dieter-Renz-Halle beginnt, werden beide Mannschaften eine Gedenkminute für Lars Krüger einlegen. Der Spieler der SG Überruhr brach am Samstag während eines Meisterschaftsspiels auf dem Feld zusammen und verstarb wenig später im Krankenhaus.