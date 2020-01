Adler 07 Bottrop kommt auch ohne Meese zum neunten Sieg

Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop haben ihre Ambitionen mit einem weiteren Erfolg untermauert und sich in der Spitzengruppe der Landesliga festgesetzt. In einem torarmen Spiel und ohne Trainer Frank Meese setzten sich die Bottroperinnen mit 19:13 (10:7) beim ETB Schwarz-Weiß Essen durch und landeten so bereits den neunten Saisonsieg.

Kurios: Im gesamten Spiel bekamen die von Anne Kruse gecoachten Bottroperinnen keinen einzigen Siebenmeter zugesprochen. Dagegen erzielte Essen sieben der 13 Tore per Strafwurf. Dem Spiel der 07er tat dieser Umstand allerdings keinen Abbruch: Zwar fand der Tabellendritte beim ETB zunächst mühselig in die Partie, mit zunehmender Spieldauer wurden die Bottroperinnen in ihren Aktionen aber immer sicherer. Vor allem in der Abwehr wussten die Adler durchgehend zu überzeugen, weshalb bereits zur Pause eine 10:7-Führung stand. Im zweiten Spielabschnitt wurden die Weichen dann endgültig auf Sieg gestellt, als Adler über ein 13:10 auf 18:10 davonzog. Mit 19 Punkten liegt Adler weiter zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten Wuppertal.