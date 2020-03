Bottrop. Bottroperinnen finden nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurück. Gegen die Bergischen Panther kehrt in Hälfte zwei die Sicherheit zurück.

Die Handball-Frauen der DJK Adler 07 Bottrop sind zurück in der Erfolgsspur. Zwar mangelte es den 07ern nach zuvor zwei Niederlagen in Serie gegen die Zweitvertretung der HSG Bergische Panther noch an spielerischem Glanz. Dennoch sprang für die Adler durch das 28:20 (13:9) ein letztlich souveräner Heimsieg heraus. „Der Spielverlauf war dem aus der Hinserie sehr ähnlich“, äußerten sich die Verantwortlichen aufseiten der 07er. „Wir haben gefühlt mit angezogener Handbremse gespielt. Wichtig für uns war aber, dass wir wieder punkten und unser Spiel durchsetzen.“

Führung hält bis zum Schluss

Die Gastgeberinnen begannen gegen die Panther zunächst verheißungsvoll und rissen schnell die Führung an sich. Doch nach einer zwischenzeitlichen 7:3-Führung (10.) verpassten sie es, einen noch klareren Vorsprung herauszuspielen. Immer wieder schlichen sich unnötige technische Fehler und eine Vielzahl vergebener Torchancen ins Spiel der 07er, weshalb zur Pause lediglich eine Vier-Tore-Führung stand. „Da haben wir den Zeitpunkt einfach etwas verpasst. Etwas mehr Effizienz vor dem Tor und vielleicht nicht ganz so viel Risiko in der Abwehr, dann wäre ein deutlicheres Ergebnis möglich gewesen.“

Auch die zweiten 30 Minuten brachten kaum eine Änderung am Spielverlauf mit sich. Zwar gaben die Bottroperinnen die Führung zu keiner Zeit aus der Hand, doch die Panther hielten den Kontakt bis zur Schlussphase (22:18, 51.). Erst in den letzten Zügen machte sich dann die spielerische Dominanz der 07er deutlich bemerkbar, als das Resultat Tor für Tor nach oben geschraubt wurde. "Es war mit Sicherheit noch nicht unser bestes Spiel, aber wir haben verdient gewonnen. Die Stimmung im Team ist sehr gut, wir blicken den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen.“

Tabelle: Landesliga