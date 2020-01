Adler 07 Bottrop prüft das nächste Topteam

Für die Bottroper Handballteams endet an diesem Wochenende die Hinrunde. Zum Abschluss der Halbserie hoffen sowohl der SC Bottrop als auch das Frauenteam der DJK Adler 07 Bottrop noch einmal auf Punkterfolge. Hoffnung darauf dürfen sich beide Mannschaften in berechtigtem Maße machen: Der SCB gastiert schon am Samstagabend (18 Uhr) beim Tabellenschlusslicht SV Schermbeck, die Adler-Frauen treten nach dem letztwöchigen Triumph über Spitzenreiter Wuppertal am Sonntag (15 Uhr) mit großem Selbstvertrauen bei der HSG Essen/Werden an.

Mit Blick auf den Gastauftritt in Schermbeck hat Dirk Adam eine klare Erwartungshaltung an das Duell: „Das Spiel wird für uns in gewisser Weise zu einer Charakterfrage. Gegen Vorst standen wir uns selbst im Weg und haben diese absolute Siegermentalität vermissen lassen, der letzte Biss hat gefehlt. Das wollen und müssen wir wieder ändern.“ Insbesondere auf eine verbesserte Torausbeute und eine sattelfeste Abwehrarbeit legt der Noch-Coach des Landesligisten großen Wert. „Wir hätten im letzten Spiel noch mehr Treffer erzielen können, wenn nicht gar müssen. Dazu sind 32 Gegentreffer einfach zu viel. Zwar gehen die Mannschaft und ich im Sommer getrennte Wege, bis dahin wollen wir aber noch bestmöglich abschneiden.“

Robin Student und Alexander Berthold wackeln noch

In Schermbeck, wo der ehemalige Adler-Trainer Stephan Schmücker an der Seitenlinie federführend ist, müssen die Bottroper vermutlich auf Rückraumspieler Robin Student verzichten. Fraglich bleibt, ob Alexander Berthold wieder zu einer Alternative werden könnte. Gewarnt sein dürfte der SC mit Blick auf den Tabellenstand ohnehin: Der Vorsprung zum Abstiegsplatz, den der SVS belegt, beträgt lediglich vier Zähler. Dazu üben sich die Schermbecker vor dem Spiel in Optimismus. „Wir werden die Partie gewinnen“, äußerte sich Schmücker etwa im Vorfeld. Die Bottroper dürften jedoch etwas dagegen haben.

Adler 07 Bottrop fährt nach Sieg im Spitzenspiel mutig nach Essen

Gleichermaßen spannend dürfte sich auch der nächste Ligaauftritt der Frauen von Adler 07 Bottrop gestalten. Die Truppe von Frank Meese überzeugte in der Vorwoche auf ganzer Linie, als der bis dato ungeschlagene Tabellenführer LTV Wuppertal mit 27:21 düpiert wurde. „Jetzt geht es aber wieder bei null los“, so Meese, dessen Schützlinge nun beim direkten Tabellennachbarn antreten. Die Spielgemeinschaft aus Essen belegt mit einem Zähler mehr auf der Habenseite den vierten Rang. So könnte Adler 07 mit einem Erfolg – es wäre der achte Saisonsieg - weiteren Boden gut machen.

Den Aufstiegskampf haben die Bottroperinnen noch längst nicht abgeschrieben, wie Frank Meese schon nach dem Wuppertal-Sieg verlauten ließ. „Unser Ziel ist es noch immer, möglichst weit oben in der Tabelle mitzumischen. Wozu es für uns am Ende dann reichen wird, sehen wir nach dem finalen Spieltag. Bis dahin sind noch viele Punkte zu vergeben“, so der 07-Trainer. Damit die Adler möglichst erfolgreich abschneiden, baut Meese künftig auf noch mehr Konstanz. „Die Mädels merken ja, dass sie richtig gute Spiele abliefern und jeden Gegner schlagen können. Das wollen wir nun auch in Essen unter Beweis stellen.“ Über eine konzentrierte Defensivleistung und das gewohnt schnelle Umschaltspiel sollen die nächsten Punkte eingeheimst werden.

Tabelle: Landesliga

Tabelle: Landesliga Frauen