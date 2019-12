Adler 07 Bottrop setzt Höhenflug fort

Die Adler setzen ihren Höhenflug auch nach dem achten Saisonspiel weiter fort. Zwar hat das Frauenteam der DJK Adler 07 Bottrop diesmal eine eher durchschnittliche Leistung abgeliefert - von spielerischem Hochglanz waren die 07er an diesem Wochenende ein ganzes Stück entfernt. Dennoch reichte es für die Adler-Frauen gegen das punktlose Schlusslicht TuRa Altendorf zu einem souveränen 25:16 (11:11)-Heimsieg. Damit bleiben die Bottroperinnen weiter in der Erfolgsspur, sind nun bereits seit vier Partien in Serie ungeschlagen und haben die Spitzengruppe der Liga weiter im Visier.

„Das Endergebnis ist natürlich durchweg akzeptabel, es hätte aber auch noch deutlicher ausfallen können“, äußerte sich 07-Coach Frank Meese, der gegen TuRa krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte und von Co-Trainerin Anne Kruse an der Seitenlinie vertreten und über das Geschehen in der Halle fleißig unterrichtet wurde.

Fehlwürfe ärgern das Bottroper Trainergespann

„Wenn man eine Fehlwurfquote von gut und gerne 50 Prozent verbucht, ist das am Ende einfach zu viel“, so Meese weiter. Seine Stellvertreterin sah insbesondere in den ersten 30 Minuten eine durchwachsene Vorstellung der Adler. So standen Kruse und die 07er in erster Linie vor der Aufgabe, gegen die Gäste aus Essen zur gewohnten Stärke zu finden und das eigene Spiel durchzusetzen. „Das ist dem Team, gemessen an den reinen Zahlen, zunächst nur bedingt gelungen“, beurteilte Meese die erste Halbzeit.

Zwar wirkten die Bottroperinnen dem Gegner aus Altendorf qualitativ in allen Belangen überlegen, allerdings leistete sich der bisherige Tabellenvierte zu viele Fehler im eigenen Angriffsspiel und musste zudem einige Gegentore hinnehmen. Vor allem in den Anfangsminuten brauchten die Bottroperinnen einige Zeit zum warm werden - Altendorf führte da bereits mit 3:1 (4.).

Adler finden nach dem Seitenwechsel zu ihrem Spiel

In der Folge entwickelte sich auf dem Parkett ein reger Schlagabtausch. So wirkte es kaum verwunderlich, dass es „nur“ mit einem 12:11 zugunsten der Adler in die Pausenkabine ging. Meese: „So ein Ergebnis kann auch dafür sprechen, dass Altendorf gut mitgehalten hat. Ohnehin ist in dieser Liga gegen jeden Gegner Vorsicht geboten, weshalb auch ein Tabellenletzter nicht zu unterschätzen ist. Dennoch muss es unser klares Ziel sein, in dieser Partie die zwei Punkte zu holen.“

Zumindest schienen die Adler trotz der Abwesenheit ihres Trainers in der Pausenkabine die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeberinnen in ihrer Leistung merklich, wenngleich sie noch immer zahlreiche Tormöglichkeiten ungenutzt ließen. Bis zur 40. Spielminute zogen die 07er, angeführt von einer mit sieben Treffern gut aufgelegten Lara Lückenotte, schnell auf 17:11 davon und stellten so endgültig die Weichen auf Sieg.

Ausschlaggebend für den Erfolg war eine konsequente Abwehrarbeit und das schnelle Umschaltspiel. „Das Team nimmt die Punkte gerne mit und legt den Fokus nun auf ein absolut richtungsweisendes Spiel“, zog Meese ein Fazit. Am 10. Dezember gastiert Adler 07 zum Nachholspiel bei der noch unbesiegten SG Überruhr. „Ein absolutes Topspiel, auf das wir uns alle freuen. Da will ich natürlich gerne wieder selbst am Spielfeldrand stehen.“

