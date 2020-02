Adler 07 Bottrop spielt den Floh im Raubtierpelz

Von einem Überraschungssieg waren die Bottroper Adler am Freitagabend zwar noch ein ganzes Stück entfernt. Im Viertelfinale des Kreispokals mutierten sie jedoch zum Floh im Raubtierfell. Die Wölfe des HC Nordrhein rüttelten und schüttelten sich, wurden die Plage aber bis zum Schluss nicht los. Am Ende stand ein Ergebnis, das keinen Drei-Klassen-Unterschied erkennen ließ: 22:29 (9:15).

Die zwischen den Tonlagen hüpfende Stimme von Sebastian Wycichowski verriet, was in ihm vorging. Der Trainer von Adler 07 war stolz auf seine Mannschaft. „Das war phänomenal, das war unfassbar gut“, erklärte der Trainer nach dem Spiel, während seine Mannschaft den Applaus von rund 180 Zuschauern genoss. Die Bottroper hatten eine beeindruckend starke Vorstellung abgeliefert. Dass der Gegner gewann und ins Halbfinale des Kreispokals einzog, das störte Wycichowski herzlich wenig, „wir wollten schauen, ob unser System auch gegen einen richtig starken Gegner taugt.“

Adler lassen zu viele Chancen ungenutzt

Die Antwort auf diese Frage lieferte die Bottroper Mannschaft, die dem Oberliga-Spitzenreiter von der ersten Minute auf den Pelz rückte. Nicht auszumahlen, was hätte passieren können, hätten die Adler in der ersten Halbzeit mehr als nur einen Bruchteil ihrer Chancen genutzt. Wycichowski zählte bis zum Ende 34 Fehlwürfe, darunter drei vergebene Siebenmeter. „Das ist zuviel, keine Frage. Aber ein Oberliga-Torhüter ist ja auch eine ganz andere Hausnummer, als das, was uns in der Bezirksliga begegnet“, relativierte der Trainer.

Bis zur 24. Minute lagen beide Mannschaften fast gleichauf (8:10). Doch die Wölfe bestraften dann konsequent den ersten Anflug von Bottroper Selbstsicherheit: Wenn die Duisburger das Spiel schnell machten, hatten die Adler dem nur wenig entgegen zu stellen. Doch die Bottroper blieben konzentriert und diszipliniert. Wycichowski wertete den 9:15-Halbzeitstand schon als Teilerfolg. Doch es wurde noch besser. Im zweiten Spielabschnitt waren die Adler nur ein einziges Tor schlechter als der haushohe Favorit (13:14).