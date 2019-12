Adler 07 Bottrop triumphiert beim HC Sterkrade

In der Bezirksliga gibt es nur noch eine Spitzenmannschaft. Und das ist die von DJK Adler 07 Bottrop. Der Tabellenführer setzte sich am Samstagabend souverän mit 28:20 (15:10) beim bis dahin unbesiegten Verfolger HC Sterkrade 75 durch und baute seinen Vorsprung auf drei Punkte aus. In den intensiven 60 Minuten wurde deutlich, dass nicht beide Mannschaften ihre Stärken im spielerischen Bereich haben.

Die Spieler beider Teams hatten gerade die Gelegenheit gehabt, ihre Gemüter etwas abzukühlen. Die 15 Minuten Halbzeitpause taten gut. Auf der einen Seite leckten die Bottroper Adler ihre „Wunden“, auf der anderen wuchs bei Sterkrade die Gewissheit, dass an diesem Abend nicht mehr als Schadensbegrenzung drin sein würde. Die Oberhausener nahmen sich vor, es dem Tabellenführer möglichst unangenehm zu machen. Das gelang ihnen dann auch.

Bottrop war mit einer 15:10-Halbzeitführung aber auch mit einigen blauen Flecken in die Kabine gegangen. Als das Schiedsrichter-Duo Marco Kolski und Bernd Reinhold zum zweiten Durchgang bat, tummelten sich auf dem Spielfeld nur neun Feldspieler, die anderen brummten Zeitstrafen ab.

Das Spitzenspiel der Bezirksliga zwischen den beiden noch ungeschlagenen Mannschaften war kein sportlicher Leckerbissen. Und spannend war es auch nicht. Mehr als 200 Zuschauer sahen eine Partie, in der sich die Bottroper früh eine 4:0-Führung erspielten und diese bis zur Schlusssirene auch nicht mehr aus der Hand gaben.

Bottrops Defensive zieht Sterkrade schnell den Zahn

Beeindruckend stark agierte in der Anfangsphase Bottrops Defensive. Sterkrade, mit 276 Treffern die torhungrigste Mannschaft der Liga, kam überhaupt nicht zur Geltung. In den ersten 13 Minuten erzielten die Hausherren gerade einmal zwei Tore. Auf der anderen Seite des Spielfeldes traktierten die Bottroper die Achillesferse des Tabellenzweiten: eine höchstens durchschnittlich starke Defensive. Dank klug ausgespielter Angriffe und einer gnadenlosen Chancenverwertung führten die Bottroper mit 8:2.

Der HC Sterkrade 75 ging im Spitzenspiel kernig zur Sache. Auch Till Overberg bekam die Gangart des Tabellenzweiten zu spüren. Foto: Felix Hoffmann / FELx

Sterkrades Verteidigung war vollkommen überfordert und die Hoffnung, die Manndeckung von Till Overberg sei eine geeignete Maßnahme, um den Tabellenführer auszubremsen, erwies sich schnell als Träumerei. Vor allem auch, weil die Adler in dieser Phase ihren Linkshänder Max Flegel geschickt in Szene setzten, oder aber auch am Kreis immer wieder gute Anspielstationen fanden.

Sterkrade nahm eine Auszeit und zeigte im Anschluss ein anderes Gesicht. Das Spiel der Oberhausener wurde zunehmend körperlich, meist fair, oft am Rand der Legalität, in wenigen Fällen aber auch schlicht unsportlich. Till Overberg, Robin Wortmann, Simon Kleinemeier, Sebastian Loeker, Maximilian Flegel und andere machten Bekanntschaft mit der Härte des Hallenbodens, mussten sich behandeln lassen, ließen sich von Sterkrades Gangart aber nicht beeindrucken.

Kein einfaches Spiel für die Schiedsrichter

Anders das Schiedsrichter-Gespann. Für Kolski und Reinhold war es kein einfaches Spiel, sie sorgten auf beiden Seiten für Kopfschütteln, behielten aber ihre Linie und vermieden es damit, den Spielausgang zu beeinflussen. Beide sprachen 20 Zeitstrafen aus (13 gegen Sterkrade) und entschieden 14 Mal auf Siebenmeter (Achtmal für Sterkrade). Die nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen sorgten bis zum Ende der Partie für die einzigen emotionalen Ausschläge, denn Spannung kam in den zweiten 30 Minuten nicht mehr auf. Die Adler spielten souverän ihren Stiefel herunter, diktierten das Tempo und waren jederzeit Herr der Lage.

Sebastian Wycichowski registrierte das mit großer Freude. Sein Matchplan war beeindruckend glatt aufgegangen. „Die Jungs haben das heute richtig gut gemacht. Wir haben diese Prüfung mit Barvur gemeistert“, erklärte der Trainer nach Spielende. Das Wochenende werden sich die Adler mit gelegentlichen Blicken auf die Bezirksliga-Tabelle versüßen. Sie stehen nach zehn Siegen aus zehn Spielen und mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 287:172 ganz oben. Verdient, wie der Samstagabend zeigte.

Statistik

HC Sterkrade 75 - Adler 07 Bottrop 20:28

Sterkrade: Banner; Petermann, Latza (5), Lange (1), Siegers (2), Renzing (1), Reiber (6/5), Stockey (1), Alleblas (1), Röder (3), Dromm, Paul, Longerich, te Baay. Bottrop: Klanten (4), Tebart, Löker (2), Kleinemeier, Lütke-Uphues, Beckmann (1), Rudolph, M. Rudolph, Madej, Czeslik (2), Zarebski (7/6), Flegel (2), Wortmann (4), T. Overberg (6). Zuschauer: 200.

Tabelle: Bezirksliga