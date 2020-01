Adler 07 Bottrop verlängert mit seinen Erfolgsgaranten

Bei Adler 07 Bottrop läuft’s. Männer und Frauen mischen aussichtsreich um den Aufstieg mit. Die Nachricht kommt deshalb auch nicht überraschend: Der Vorstand stattete die Trainer Frank Meese und Sebastian Wycichowski vorzeitig mit neuen Verträgen aus.

Das Vertrauen von Abteilungsleiter Sebastian Schubert in seine Trainer ist groß. Das hat Gründe: Die Männer führen die Bezirksligatabelle ohne Punktverlust an. Die Frauen sind aussichtsreicher Tabellendritter der Landesliga. Den Rückhalt des Vorstandes spürt auch Sebastian Wycichowski. Der Trainer des Männer-Teams freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Sportlich läuft es als Tabellenführer natürlich gut. Wir wollen den Aufstieg, es sind aber noch viele Partien zu spielen. Noch ist nichts in trockenen Tüchern.“ Wycichowski, der das Traineramt bei den Adlern Anfang der letzten Saison übernahm, ist ebenso von der Vereinsphilosophie überzeugt: „Alle wollen hier den Verein nach vorne bringen.“

Auch Frank Meese musste nicht lange überlegen. Auch der Trainer der Frauen verlängerte seinen Vertrag: „Ich bin jetzt sechs Jahre hier und will auch gar nicht woanders hin. Wir haben ein gutes Klima im Verein.“ Auch Meese hat einen möglichen Aufstieg in die Verbandsliga noch nicht abgeschrieben. Aktuell sind die Adler nur zwei Punkte von einem Aufstiegsrang entfernt. „Das Potenzial im Team ist auf jeden Fall vorhanden, um auch im nächsten Jahr eine gute Rolle zu spielen - sei es in der Landesliga oder eine Liga höher“, so Meese über die weitere Zukunft seines Teams.