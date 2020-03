Adler 07 Bottrop: Weiterer Rückschlag im Aufstiegsrennen

Mit einer bitteren Niederlage kehrten am Samstag die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop aus Uerdingen zurück. Beim Gastspiel in Krefeld unterlagen die 07er beim Mitaufstiegskonkurrenten SC Bayer Uerdingen mit 27:28 (12:18) und mussten so einen Dämpfer im Rennen um die vorderen Plätze hinnehmen. „Diese Partie haben wir in der ersten Halbzeit verloren“, resümierte Trainer Frank Meese im Anschluss.

Seine 07er leisteten sich in den ersten 30 Minuten nach zunächst ausgeglichenem Beginn (5:5, 9.) zu viele Fehler und agierten insbesondere in der Defensive zu passiv. „Wir haben viel zu brav gespielt“, so Meese, dessen Team so bis zum Pausenpfiff deutlich mit sechs Toren in Rückstand geriet.

„Nach dem Seitenwechsel haben wir dann druckvoller agiert. Leider gab es im Spiel einige strittige Entscheidungen, die gegen uns gepfiffen wurden. Vielleicht hätte es sonst noch positiver für uns enden können.“ So blieb die Aufholjagd letztlich ohne zählbaren Erfolg. „Niederlage ist Niederlage, wir akzeptieren das und versuchen, unsere Lehren daraus zu ziehen. Ich weiß, dass meine Mannschaft viel besser spielen kann.“ Zu allem Überfluss verletzte sich die einzige Rückraumspielerin auf der halblinken Position. Meese: „Für uns kam an diesem Tag einfach alles zusammen.“