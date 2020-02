Adler 07 Bottrop will die Rekordjagd fortsetzen

Die Adler befinden sich in der aktuellen Bezirksligasaison weiterhin auf Rekordjagd. 17 Siege bei 17 absolvierten Partien weist das Konto der Bottroper derzeit auf, neben der überragenden Punkteausbeute stellt die Truppe von 07-Trainer Sebastian Wycichowski auch im Angriff sowie in der Verteidigung Ligabestwerte auf. Demnach scheint es nur logisch, dass der Tabellenführer die Serie bis zum Schluss fortsetzen und sich so als ungeschlagener Meister das Ticket für die Landesliga sichern möchte.

Die Chancen hierzu stehen angesichts der bislang erzielten Resultate durchaus gut: Mit Ausnahme des jüngsten Kreispokalspiels, als Adler gegen den Oberliga-Spitzenreiter Wölfe Niederrhein trotz starker Leistung verlor, mussten sich die 07er in der laufenden Spielzeit nur ein einziges Mal mächtig strecken, als sie „nur“ mit drei Toren Vorsprung gegen Alstaden gewannen.

Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit

Alle anderen Duelle fielen ungleich deutlicher aus. So auch das Hinspiel gegen Rheinhausen: Bei den durchaus kampfstarken Duisburgern setzten sich die Adler souverän mit 24:16 durch. So kennen die Bottroper im Rückspiel gegen den VfL am Sonntag (17.15 Uhr, Dieter-Renz-Halle) nur eine Marschrichtung – am Ende des Tages soll der 18. Sieg unter Dach und Fach sein.

Unterschätzen wollen die Hausherren den Tabellenvierten aber keinesfalls. Bereits in den vergangenen Wochen betonte Wycichowski immer wieder, dass man jedem Gegner mit dem nötigen Respekt und der notwendigen Konzentration begegnen will. Auch dies erwies sich für die 07er bislang stets als Erfolgsrezept.

