Adler-Frauen ärgern den Spitzenreiter Wuppertal

Zu Beginn des Sportjahres 2020 haben die Landesliga-Frauen der DJK Adler 07 Bottrop gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Damit einhergehend lieferten die 07er mit Blick auf das Aufstiegsrennen eine echte Kampfansage an die Konkurrenz.

So nahmen die Adler nur zwei Tage nach der eher zweitrangig zu wertenden Kreispokal-Niederlage gegen den Oberligisten TV Biefang auch in der Liga wieder den Spielbetrieb auf und ließen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer LTV Wuppertal mächtig stolpern: Letztlich setzte sich das Team von 07-Trainer Frank Meese in einem hochklassigen Spiel verdient mit 27:21 (14:10) durch und darf plötzlich wieder von der Spitzengruppe und dem Aufstieg träumen.

„Ich habe von Anfang bis Ende einen absolut starken Auftritt meiner Mannschaft gesehen“, äußerte sich Frank Meese im Anschluss sichtbar zufrieden, „dabei muss erwähnt werden, dass auch Wuppertal durchaus ein gutes Spiel gezeigt hat. An diesem Tag hat bei uns aber einfach nahezu alles gepasst.“

„Haben einige Dinge aus dem Spiel mitgenommen“

Während sich die 07er im Pokal-Viertelfinale unter der Woche dem zwei Ligen höher spielenden TV Biefang noch deutlich geschlagen geben mussten und Lehrgeld zahlten, beherrschten die Bottroperinnen gegen den LTV vor eigenem Publikum das Geschehen. „Vielleicht hat uns diese Partie gegen Biefang ja gut getan“, mutmaßte Meese, „wir haben einige Dinge aus diesem Spiel für uns selbst mitgenommen.“ Insbesondere die eigene Abwehrarbeit wurde durch den Bottroper Coach durchweg gelobt.

„Wuppertal ist hier mit dem besten Angriff der Liga angereist, und dennoch haben unsere Mädels in der Defensive konsequent agiert und so wichtige Ballgewinne generiert.“ Schon die Anfangsminuten gestalteten sich durchweg vielversprechend, als die 07er schnell mit 4:1 in Führung gingen (3.). Zwar schaffte der Spitzenreiter aus dem Bergischen Land wenig später den Ausgleich (4:4), doch Bottrop blieb stets gefährlich und zog immer wieder davon. Auch eine frühe Auszeit der Gäste nach rund einer Viertelstunde änderte daran nichts. Schließlich ließen die Adler lediglich zehn Gegentore im ersten Durchgang zu und erspielten sich eine Vier-Tore-Pausenführung.

„Die Mannschaft hat gemerkt, dass sie dieses Spiel gewinnen kann. Das hat uns zusätzliches Selbstvertrauen verliehen, welches wir dann auch in die zweite Halbzeit transportieren konnten“, so Meese.

Aufholjagd bleibt aus

Eine befürchtete Aufholjagd des LTV im zweiten Spielabschnitt blieb aus. Auch, weil die 07er die Konzentration unverändert hoch hielten und zu keinem Zeitpunkt von ihrem Konzept abwichen. Über ein 17:11 (38.) ließen die Bottroperinnen in der Schlussphase kaum mehr etwas anbrennen und brachten den Vorsprung sicher über die Zeit. So sicherte sich die Meese-Truppe auf imposante Art den siebten Saisonsieg und stockte das eigene Punktekonto auf nun 15 Zähler auf.

Mit diesen verharren die 07er zwar weiter auf Rang fünf, der Rückstand zur Spitze ist jedoch auf vier Punkte zusammengeschrumpft. Meese: „Ich bleibe dabei: In dieser Liga können wir an guten Tagen jeden Gegner schlagen. Das hat auch das Spiel gegen Wuppertal mal wieder gezeigt. Unser Ziel muss es nun sein, noch ein Stück weit mehr Konstanz in die eigene Leistung zu bringen und auch in vermeintlich brenzligen Situationen den nötigen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn das Team eine gute Rückrunde spielt, können wir ganz oben mitmischen.“