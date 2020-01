Am 15. Spieltag der Bezirksliga kommt es zum Lokalderby zwischen dem SC Bottrop II und Spitzenreiter Adler 07. Das Hinspiel war eine überdeutliche Angelegenheit. Der Tabellenführer um Trainer Sebastian Wycichowski setzte sich mit 36:13 durch. Spielbeginn ist am Sonntag um 13.15 Uhr in der Sporthalle der Berufsschule.

Die TSG Kirchhellen hat Heimrecht und empfängt am Sonntag den Tabellenfünften Alstadener TuS an der Loewenfeldstraße.

Adler konzentrieren sich jetzt auf den Nachbarn