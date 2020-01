Adler setzen alle Bestmarken

Die Handballer der Adler 07 Bottrop stellen in dieser Saison alle Bestmarken auf: die meisten Punkte, die meisten Tore, die wenigsten Gegentreffer. Der Tabellenführer startet am Sonntag in die Rückrunde. Im Heimspiel gegen die HSG Ve/Ru/Ka II soll der 14. Sieg im 14. Spiel gelingen. Die TSG Kirchhellen hofft auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends und eine Überraschung beim Tabellendritten VfL Rheinhausen, während der SC Bottrop II bei der HSG Duisburg-Süd ran muss.

Adler 07 - HSG Ve/Ru/Ka II

„So lange die Jungs auf dem Teppich bleiben, ist alles gut“, sagt Sebastian Wycichowski und legt nach: „Schwierig wird es erst dann, wenn einige meinen, ein Sieg würde zum Selbstläufer.“ Bottrops Trainer hat allerdings nicht die Sorge, dass sein Team in den kommenden Wochen den Fokus auf das Wesentliche verlieren könnte: „Wir sind aktuell so erfolgreich, weil wir genau das nicht machen, wir lassen keinen Schlendrian aufkommen. Das bestätigt sich auch im Training. Was Einsatz und Zusammenhalt angeht, muss ich den Jungs auch mal ein Kompliment aussprechen.“

Bottrop Adler-Frauen sind in 2020 noch ungeschlagen Auch Bottrops Bezirksliga-Handballerinnen spielen am Wochenende wieder um Punkte: Die DJK Adler 07 II tritt heute beim HSV Dümpten an (16 Uhr). In der Hinrunde unterlagen die Bottroperinnen dem Tabellenführer mit 12:17. Aber: Die Adler sind in diesem Jahr noch ungeschlagen (ein Sieg und ein Unentschieden). Der SC Bottrop empfängt am Sonntag TuRa Dümpten in der Dieter-Renz-Halle (12 Uhr) und peilt eine Revanche für die knappe 16:19-Hinspielniederlage an.

Viele Worte zum kommenden Gegner braucht Wycichowski nicht. Die Handballspielgemeinschaft steht auf dem vierten Tabellenplatz, hat erst drei Spiele verloren. Darunter auch das Hinspiel zum Saisonauftakt. Mitte September gewannen die Adler in Duisburg souverän mit 34:23. Personell steht einer Wiederholung nichts im Wege. Neben Ben Overberg fehlen zwei weitere Spieler aus beruflichen Gründen.

VfL Rheinhausen - TSG Kirchhellen

Mit frischem Mut und neuem Selbstvertrauen startet die TSG Kirchhellen in die Rückrunde. Das bekleidet zwar noch immer das Tabellenende, hat nach zuletzt zwei Siegen in Serie den Rückstand auf das rettende Ufer auf vier Punkte halbiert. Grund genug, um auch im schweren Auswärtsspiel beim VfL Rheinhausen am Samstagabend (18 Uhr) mit Optimismus anzutreten. „Leider müssen wir an diesem Spieltag auf einige Spieler verzichten, weshalb die Vorzeichen schlechter stehen“, so Trainer Michael Zawadzki. „Aber das Hinspiel ging ebenfalls sehr knapp aus, auch wenn Rheinhausen als Tabellendritter zweifelsfrei der Favorit ist.“

HSG Duisburg-Süd - SC Bottrop II

Ebenfalls auf einen erfolgreichen Rückrundenauftakt hofft die zweite Mannschaft des SC Bottrop. Die Truppe von Trainer Jens Remmert peilt bei der HSG Duisburg-Süd am Sonntag (17.15 Uhr) den fünften Saisonsieg an. Wie es gegen den Tabellenzwölften klappen kann, hat bereits das Hinspiel gezeigt: Im ersten Saisonspiel setzte sich der SC Bottrop deutlich mit 30:21 durch. Zu unterschätzen ist der abstiegsbedrohte Konkurrent aus Duisburg aber keineswegs. So landete die HSG etwa gegen den HSV Dümpten oder im Derby gegen die GSG Duisburg jeweils hohe Siege. Demnach dürfte die Remmert-Sieben durchaus gewarnt sein. Mit einer konzentrierten Leistung soll der erste Erfolg im neuen Kalenderjahr eingefahren werden.