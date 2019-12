Oberhausen. Nach 45 Minuten Kraftakt sorgt eine Verletzung bei Rhenania Bottrop für die Initialzündung, in Buschhausen siegt der Spitzenreiter deshalb 2:1.

Adolf und Kilic bescheren Rhenania fröhliche Weihnachten

Eine Verletzung als Initialzündung: Beim SC Buschhausen stellt Marco Hoffmann zur Pause um, was seine Rhenanen mit einer mutigeren und kreativeren Vorstellung belohnen. Am Ende steht ein 2:1-Erfolg und die Tabellenführung ohne Niederlage.

Ein Freitagabend im Dezember am Halbserienende, Nieselregen auf glitschigem Kunstrasen, dazu Eiseskälte. Unter solchen Voraussetzungen haben es selbst die Nummer drei und die Nummer eins der Liga schwer, ein erwärmendes Fußballspiel aufzuziehen. Eine grade für die Bottroper Rhenania außergewöhnlich gewöhnliche erste Hälfte begann so zwar mit dem Latten-Kopfball von Marvin Schulz nach Saki Mitrentsis-Freistoß, flachte danach aber im Eiltempo ab.

SC Buschhausen vergibt seine Konter-Chancen

Knapp 150 Zuschauer sahen in der Folge sogar einen gefährlicheren Gastgeber, der aber eben keinen Vollstrecker à la Emre Kilic im Sturm beschäftigt. Ein Kopfball nach Konter strich so knapp an Marco Rinskis Kasten vorbei (31.), andere Ansätze blieben genau diese.

In der Halbzeit schied David Overfeld verletzt aus, was die Umstellung auf Dreierkette und den Einsatz von Jürgen Adolf mit sich brachte. Als Kreativspieler im Sturm zündete der Joker sofort und belebte den Spitzenreiter. Folgerichtig fiel die Führung durch Emre Kilic (59.), die Buschhausen nach einem Standard ausglich (65.). Direkt mit Wiederanpfiff schlug Bottrop aber zurück, ein Ballgewinn führte zum zweiten Kilic-Treffer – und zum Sieg, der nicht mehr in Gefahr geriet.

Die Tabelle: Kreisliga A