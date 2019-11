Gelsenkirchen. Bottrops Zweitligist knöpft dem Aufstiegsanwärter einen Punkt ab. Roland Forthomme spielt erneut in absoluter Weltklasse-Form.

Der BC Fuhlenbrock hat im letzten Spiel des Jahres noch einmal mächtig aufgedreht. Der Zweitligist kam beim BC Grüner Tisch Buer zu einem 4:4. Ein Bottroper bewies einmal mehr Weltklasse-Format.

„Roland war wieder eine Show. Wie einfach das bei ihm aussieht. Man fragt sich unweigerlich, warum man das selbst nicht hinbekommt“, staunte Markus Wirgs. Fuhlenbrocks Kapitän war wieder einmal beeindruckt von seinem Frontmann. Forthomme hatte nur 16 Aufnahmen im Duell der Topspieler benötigt und sich mit 40:27 gegen Stefan Galla durchgesetzt. Am Nebentisch machte wenig später Markus Wirgs den Bottroper Punktgewinn perfekt. Er setzte sich in 33 Aufnahmen mit 40:36 gegen Markus Galla durch.

Am Ende mussten die Fuhlenbrocker für sich feststellen, dass vielleicht noch mehr als der einfache Punktgewinn drin gewesen wäre. Aber in der ersten Spielrunde fehlte das Spielglück. Thomas Kerl unterlag Norbert Ohagen mit 32:40 und Josef Richter verlor gegen Stefan Hetzel mit 33:40. „Beide haben eine gute Leistung abgeliefert, wir hätten zur Halbzeit genauso 4:0 führen können“, so Wirgs.

Tabelle: 2. Bundesliga